Пенсионеры и учителя за сутки раскупили ямальские облигации на миллиард рублей

Подзабытая форма займа денег у населения оказалась неожиданно популярной
Правительство ЯНАО планировало потратить месяц на то, чтобы продать все облигации внутреннего займа на 1 миллиард рублей. В реальности же весь пакет ценных бумаг, выставленный на торги 18 октября, был выкуплен за сутки.
Как ранее рассказывали «URA.RU» в департаменте финансов округа, номинал облигаций составляет 1 тысячу рублей, процентная ставка по ним — 9,25% годовых. Реализовывались они населению через подразделения «Запсибкомбанка» и «Газпромбанка».
Среди покупателей облигаций были пенсионеры, госслужащие, учителя, сообщает телекомпания «Ямал-регион». Минимальная сумма покупки составила 30 тысяч рублей.