13:34 19 октября 2017 2

ФАС ничего оскорбительного в рекламе фильма не нашла - только творческий замысел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела заявление жительницы Челябинске о необходимости запретить рекламу фильма «Матильда» и не нашла оснований удовлетворить это требование.

Как сообщает пресс-служба ФАС РФ, изначально заявление было направлено в УФАС по Челябинской области. В связи с тем, что реклама фильма ведется и в других субъектах, обращение было направлено в федеральное управление ведомства. В своем заявлении челябинка указывала, что реклама фильма, по ее мнению, носит оскорбительный характер и поэтому должна быть запрещена.

Рассмотрев дело, ФАС пришла к выводу, что ничего непристойного в представленных изображениях нет, нецензурные слова не используются, а все остальное является художественной оценкой авторов фильма исторических событий. Поэтому для запрета рекламы оснований нет, поскольку творческий замысел не является предметом разбирательств в антимонопольной комиссии.