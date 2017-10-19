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19 октября 2017
Главные новости 
14:35  19 октября 2017 0

Арестован директор структуры экс-жены Сечина, задолжавший за свет. Сэкономленные миллиарды переводил в офшоры

Фасад здания Роскоммунэнерго - Тагилэнергосбыт. Нижний Тагил, роскоммунэнерго
Ранее глава компании "Роскоммунэнерго" был объявлен в федеральный розыскФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения для Юрия Шульгина, директора группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН, владеет несколькими сбытовыми компаниями, крупнейшие активы на Урале — «Тагилэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт»). «Это заочный арест», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе суда.

Шульгин обвиняется по статьям 201,Ч. 1 и 159, Ч. 4. Это «злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупной размере, совершенное группой лиц». Суть претензий правоохранительных органов в том, что структуры, которые входят в МРСЭН, должны миллиарды рублей структурам, у которых покупали электроэнергию для фактической перепродажи потом населению и промпредприятиям. Общая задолженность оценивается в 10,5 млрд рублей.

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В ходе расследования органы выявили признаки многомиллиардной финансовой пирамиды на рынке сбыта электроэнергии в ОАО «Архангельская сбытовая компания» и ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК»). Дебиторская задолженность компаний превысила 4,3 млрд рублей.

Расследование шло около двух лет, в ходе него, в декабре 2016 года, Шульгин был объявлен в федеральный розыск. В материалах дела есть также информация о том, что Шульгин и его партнер Османов вывели около 650 тыс. долларов США в пользу компаний «Хенкли и Партнеры Лтд» (Нормандские острова) через подконтрольную МРСЭН структуру (АКБ «Мосуралбанк»). «В деле есть заключение Центробанка о том, что эти операции имеют признаки сомнительных», — говорит источник агентства, знакомый с материалами. Сейчас Шульгин находится за переделами России. Османов же, судя по всему, использует деньги: например, в июне он организовал свадьбу дочери в Голливуде, ведущей церемонии была сама Ксения Собчак, которая прилетела в США на специально заказанном для нее самолете. В качестве хедлайнера вечеринки выступила Леди Гага.

Кроме сбытовых компаний на северо-западе страны, на Урале и в Сибири МРЭСН владеет также «Хакасэнергосбытом», ООО «Санаторий и Каширские родники» и рядом других активов. Одним из учредителей структуры, а также аффилированной с ней группы «Роскоммуэнерго» считается Марина Сечина, экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Все компании, так или иначе связанные с Шульгиным или Сечиной, являются злостными неплательщиками в отношении сетевых организаций. Общая задолженность АО «МРСЭН» перед компаниями группы «Россети» на начало 2017 года составила 10,5 млрд рублей. Так, «МРСК Урала» заявляет о том, что общая просроченная задолженность «Тагилэнергосбыта» — гарантирующего поставщика Нижнего Тагила — составляет около миллиарда рублей.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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