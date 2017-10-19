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19 октября 2017
18 октября 2017
Главные новости Челябинской области
14:43  19 октября 2017 1

Дубровский запретил главам отдыхать в бархатный сезон и отчитал мэра Миасса

Совещание с главами муниципальных образований Челябинской области, дубровский борис
Борис Дубровский запретил главам уходить в отпуск перед отопительным сезономФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководители городов и районов Челябинской области не будут уходить в осенний отпуск, пока вверенные им территории не войдут в отопительный сезон. Об этом на совещании с главами 19 октября, в четверг, заявил губернатор Борис Дубровский после доклада вице-губернатора Сергея Шаля, передает корреспондент «URA.RU»

Сергей Шаль отчитывался по итогам подготовки к зиме. Самые серьезные замечания были высказаны главам Копейска, Троицка и Красноармейского района, где начало отопительного сезона фактически было сорвано. Причинами срыва стали конфликты между теплоснабжающими организациями, долги за энергоресурсы и обычная безалаберность.

Совещание с главами муниципалитетов. Челябинск., шаль сергей
Согласовывать осенний отдых главы будут с Сергеем Шалем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так, к Копейске, руководит которым с марта этого года Владимир Можин, есть дом на улице Жигулевской, где уже четыре года не определена теплоснабжающая организация. Дом обогревается за счет электрического котла, а расходы несет «МРСК Урал». В Красноармейском районе, главой которого является Юрий Сакулин, Ростехнадзор выдал 140 замечаний по подготовке территории к зиме. В поселке Советский котельную подключили только после личного вмешательства Сергея Шаля, удалось заключить договор до 20 октября. «Срок уже завтра истекает, и опять надо звонить и договариваться», — отметил Шаль. В Троицке, где мэр Александр Виноградов, после запуска тепловых сетей произошло 65 мелких аварий.

«Некоторые главы словно забыли об отопительном сезоне, — рассказывал Сергей Шаль. — Отключали мобильные телефоны, а кто-то ушел в отпуск. У меня убедительная просьба — не уходить в отпуск, пока не получите паспорт готовности к зиме». При этом вице-губернатор не стал называть глав, воспользовавшихся отпуском в сентябре. По информации «URA.RU», в числе таких отпускников глава Троицкого района Людмила Шаталова и мэр Копейска Владимир Можин. Губернатор Борис Дубровский поддержал требование Шаля.

«То, что говорит вам Шаль, считайте, что это говорю я! — заявил главам Дубровский — Нам повезло, что после похолодания вернулось тепло и мы успели закончить работы. Но не думайте, что так будет всегда, из-за потепления вырастут пальмы». По информации «URA.RU», уже принято решение: если главы хотят отдохнуть в сентябре, в разгар подготовки к отопительному сезону, то свои отпуска должны согласовать не только с аппаратом губернатора, но и с Сергеем Шалем.

Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, васьков геннадий
Геннадию Васькову досталось за отсутствие разметки в Миассе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этом же совещании выступал начальник ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Андрей Мурыгин. Он рассказал о приведении пешеходных переходов к национальным стандартам. Пока такому стандарту соответствует только 15 процентов из числа всех переходов в области. Муниципалитеты должны принять комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД). Хуже всего работа, по словам Мурыгина ведется в Миассе, где самая высокая аварийность, самое большое число ДТП с детьми, из-за того, что на муниципальных дорогах мало разметки. К разработке схемы в городе даже не приступали.

Губернатор тут же поднял с места мэра Миасса Геннадия Васькова и спросил, когда в городе будет принят КСОДД. «В первом полугодии 2018 года», — пообещал Геннадий Васьков. Борис Дубровский, чтобы убедиться, что мэр Миасса понимает, о чем идет речь, попросил его расшифровать аббревиатуру КСОДД. Геннадий Васьков затруднился ответить.

«Все пешеходные переходы, где есть риски пострадать детям, в первую очередь должны быть приведены в нормативное состояние согласно новым национальным стандартам. Это у детских садов, образовательных и культурных учреждений, мест массового пребывания детей. Каждый глава знает эти места в своем муниципалитете, на них надо сосредоточиться», — обратился к главам Борис Дубровский.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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