Два мэра вызваны «на ковер» к Дубровскому

17:10 16 октября 2017 0

Мэру Копейска Владимиру Можину (на фото слева) предстоит ответить за срыв отопительного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На аппаратном совещании 16 октября, в понедельник, губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал отчеты от глав Копейска и Троицка, сорвавших начало отопительного сезона на своих территориях. Ситуация в обоих городах стабилизировалась, но мэрам Владимиру Можину и Александру Виноградову предстоит ответить, почему проблемы пришлось решать в авральном порядке, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.

«У нас был срыв отопительного сезона в Копейске и сложная ситуация в Троицке. На текущий момент все стабилизировалось. При этом важно сделать выводы, понять причины этих случаев. Когда мы все вместе сосредоточились на устранении дефектов, которые не позволяли нам организовать отопительный сезон своевременно, мы с этим справились, — заявил Дубровский — Возникает вопрос — почему мы это не можем сделать заранее, а, столкнувшись с проблемой, начинаем энергично и эффективно работать. Считаю, что это должно быть предметом глубокого всестороннего анализа и мы должны свои выводы сделать вместе с главами».

В Копейске не был вовремя заключен договор на поставку энергоресурсов семи котельным. Часть города осталась без отопления, подачу тепла возобновили только после вмешательства прокуратуры. По итогам прокурорской проверки в следственные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела. В Троицке из-за смены теплоснабжающей организации и конфликта между частными поставщиками весь город остался без тепла. Жители писали жалобу на «Первый канал». В отопительный сезон город вступил только в конце прошлой недели.

О ситуации в регионе по данным на 16 октября Дубровскому доложил вице-губернатор Сергей Шаль. В работу запущены все котельные, к теплоснабжению подключены все объекты социальной сферы и жилищного фонда. В рабочем порядке точечно проводятся работы по регулировке гидравлического режима систем отопления. «С системными замечаниями справились муниципалитеты, к сожалению, не самостоятельно, а с привлечением помощи из Челябинска и Магнитогорска. И в Копейске, и в Троицке причиной проблем стала смена теплоснабжающих организаций перед самым началом отопительного сезона. Новым организациям предстоит заново выстраивать систему работы, минстрой им помогает», — заявил Сергей Шаль.