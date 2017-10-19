В Зауралье дети-инвалиды остались без лекарств

14:57 19 октября 2017 0

Больные диабетом дети с сентября не могут получить льготное лекарство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области жизненно важные льготные лекарства для детей больных диабетом появятся только в конце ноября — начале декабря. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на запрос.

Как пояснили в ведомстве, причина нехватки лекарственных препаратов (инсулина «Тресиба») заложена в самой системе финансирования федеральной программы обеспечения льготников лекарствами. Так, на одного федерального льготника в месяц выделяется 807,2 рублей. Чем больше льготников состоят в программе, тем больше денег получает регион из федерального бюджета. Однако многие льготники отказываются от услуг в пользу выплат (в 2017 году — 73,6% льготников), из-за чего страховой принцип, когда более здоровый помогает более больному, нарушен. Средняя стоимость лечения при инсулинозависимом сахарном диабете составляет 4-8 тысяч рублей.

Департамент здравоохранения неоднократно направлял в адрес депутатов Госдумы и уполномоченного по правам человека в Курганской области предложение отменить монетизацию льгот в части обеспечения лекарствами.

В августе этого года области выделили дополнительно 12,8 млн рублей, техзадания на закупку лекарств по отсроченным рецептам переданы для проведения торгов. Заключение госконтрактов планируется на 25 октября -3 ноября.

Диабетики, не имеющие группу инвалидности, обеспечиваются лекарствами из областного бюджета. Ежегодно регион выделяет 53 млн рублей, но этих средств также не хватает. 10 октября финансовое управление выделило дополнительно 25 млн рублей на закуп необходимых препаратов. Заключение госконтрактов на поставку лекарств планируется до 5 декабря, уточнили в департаменте.

Напомним, в редакцию пожаловались родители больных диабетом детей. По их словам, проблема с обеспечением детей жизненно важным дорогостоящим лекарством возникает в области ежегодно. «Нужно как-то решать эту проблему с несвоевременными закупками: инсулин необходим больным детям каждый день! Не каждая семья может позволить себе покупать его на свои деньги (больше 7 тыс. рублей)», — говорит руководитель диабетического общества Зауралья Наталья Воробьева. «Все признали проблему, это хорошо, но что делать дальше? Получается, что государство не справляется с обеспечением детей-инвалидов лекарствами. Выход-то какой?», — недоумевает она. Воробьева намерена обратиться за помощью к главному федеральному инспектору Зауралья.