Замглавы СК Москвы Никандров, арестованный по делу Шакро Молодого, женился в СИЗО

19:56 19 октября 2017 0

Свадьба прошла в следственном изоляторе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший заместитель управления СКР по Москве Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки, женился на сотруднице Следственного комитета.

Об этом сообщает «Интерфакс». Высокопоставленные сотрудники ведомства Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов обвиняются в получении 500 тысяч евро от 64-летнего криминального авторитета Захария Калашова, более известного по кличке Шакро Молодой. Деньги платили следователям за освобождение из СИЗО «правой руки» Калашова — солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Всего за выкуп должны были заплатить пять миллионов евро, но после передачи первых 500 тысяч спецслужбы арестовали силовиков.

Отметим, 10 октября в Никулинском суде Москвы Шакро Молодой отрекся от своего статуса и хранения воровского общака, так как обвинительный судебный приговор до конца жизни никогда не позволит ему выйти на свободу.