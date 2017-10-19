Школа и жилые дома остались без отопления в челябинском городе-курорте

Вторые сутки коммунальщики пытаются устранить серьезную коммунальную аварию в Чебаркуле, челябинском курортном городе. Без отопления остались школа №7, здания казначейства, соцобеспечения, типография и восемь многоквартирных домов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.
«Школа продолжает работу, температура в здании сохраняется благоприятной. Утром, 20 октября, в здании школы будет проведен мониторинг температурного режима, чтобы определить, требуется ли сократить продолжительность занятий либо отменить их. На 16:45 19 октября место аварии определено. Вскрыты и подлежат замене 30 метров трубы, после чего будет произведен пробный запуск тепла данный участок», — говорится в официальном сообщении.
Чиновник мэрии на условиях анонимности отмечает, что глава Сергей Ковригин в очередной раз откладывает ведение режима ЧС, при том, что сотрудники администрации только закончили учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Горожане уже рассказали «URA.RU» о проблемах, с которыми они столкнулись после ЧП: «Пока искали место, где можно приварить новые трубы, а старые все сгнили, прошли сутки. Теперь неизвестно, сколько еще будут ремонтировать, запустится ли повторно без аварии этот участок теплотрассы. А синоптики прогнозируют снижение температуры с каждым днем».
Получить комментарий мэра Сергея Ковригина об аварии и сроках восстановления не удалось — его мобильный телефон был отключен.
Отметим, в Чебаркуле с началом первых заморозков в конце сентября из-за аварии остался без тепла поселок Елагино. Там котельная принадлежит структуре минобороны ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное управление» (ЦЖКУ), которое не может найти общий язык с мэрией. В феврале военные, напротив, очень помогли коммунальщикам во время устранения аварии в микрорайоне Куйбышевский. А год назад жители этого же микрорайона на несколько дней остались без электричества. Депутаты жестко критиковали мэрию за отказ вводить режим ЧС.