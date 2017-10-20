08:11 20 октября 2017 1

Относительно невысокая зарплата президента не пугает Ксению Собчак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В случае победы на выборах президента России в марте 2018 года доход телеведущей Ксении Собчак будет в 15 раз меньше, чем сейчас. Такой вывод можно сделать, сравнив ее выручку и зарплату Владимира Путина по итогам 2016 года.

Так, судя по декларации о доходах нынешнего главы государства, в прошлом году Владимир Путин заработал 8,86 млн рублей. Но поскольку в октябре он продлил свое распоряжение о снижении зарплат высших государственных чиновников на 10%, избранный в 2018 году президент получит порядка 8 млн рублей. Такая сумма, для некоторых кандидатов, может показаться несерьезной, пишет «Московский комсомолец».

По итогам прошлого года Ксения Собчак вошла в список самых богатых знаменитостей России. Журнал Forbes оценил ее доход в 2,1 $ млн [почти 120 млн рублей]. Сейчас она занимает пост главного редактора глянцевого журнала и появляется на экране в качестве телеведущей. Правда, основной ее доход связан с ведением корпоративов, рекламными контрактами и мастер-классами. Почти со всем этим в случае победы на выборах придется завязать, поскольку президент имеет право только преподавать или заниматься искусством.

Доходы лидера ЛДПР Владимира Жириновского также серьезно снизятся в случае президентства — в прошлом году политик заработал 79 млн рублей.

Ничего не потеряет блогер Алексей Навальный. В 2016 году он задекларировал 5,2 млн рублей, не считая компенсации в 3,4 млн рублей от Минюста за выигранное в Европейском суде по правам человека дело. Суммарная прибыль Навального примерна равна зарплате президента.

Единственным кандидатом, который ничего не потеряет и, наоборот, заработает на президентстве, — Григорий Явлинский. За работу в петербургском Заксобрании за год он получил около 2 млн рублей.

Указ о снижении зарплаты высоких чиновников [президента, премьер-министра, вице-премьеров, министров, сотрудников администрации президента] на 10% Путин подписал 19 октября.