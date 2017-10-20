Житель Курганской области получил пулю в ногу, после того как пробил топором капот служебной машины Росгвардии. Об инциденте, произошедшем в четверг, 19 октября, в городе Макушино со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск нацгвардии сообщает РИА «Новости».
Группа вневедомственной охраны, получив сообщение о преступлении, подъехала на служебной машине к дому на улице Ленина. Неожиданно из двора выбежал мужчина с топором и пробил капот автомобиля. На требование остановиться буйный мужчина не отреагировал, поэтому один из стражей порядка применил табельное оружие, он выстрелил нападавшему в ногу.
«Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый, находящийся под административным надзором житель Макушино 1987 года рождения. По факту применения оружия уполномоченными органами проводится проверка. Предварительно применение оружия признано правомерным», — говорится в сообщении военного ведомства.
Жителю Макушино оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы, ущерб здоровью оказался незначительным.