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Главные новости Курганской области
12:55  20 октября 2017 1

Зауралец напал на сотрудников нацгвардии с топором. Силовикам пришлось отстреливаться

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Силовики выстрелили нападавшему в ногуФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Курганской области получил пулю в ногу, после того как пробил топором капот служебной машины Росгвардии. Об инциденте, произошедшем в четверг, 19 октября, в городе Макушино со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск нацгвардии сообщает РИА «Новости».

Группа вневедомственной охраны, получив сообщение о преступлении, подъехала на служебной машине к дому на улице Ленина. Неожиданно из двора выбежал мужчина с топором и пробил капот автомобиля. На требование остановиться буйный мужчина не отреагировал, поэтому один из стражей порядка применил табельное оружие, он выстрелил нападавшему в ногу.

«Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый, находящийся под административным надзором житель Макушино 1987 года рождения. По факту применения оружия уполномоченными органами проводится проверка. Предварительно применение оружия признано правомерным», — говорится в сообщении военного ведомства.

Жителю Макушино оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы, ущерб здоровью оказался незначительным.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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