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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:50  20 октября 2017 0

Единороссы начинают междоусобную войну за Уралмаш

Депутаты гордумы после встречи с губернатором. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин остается последним независимым от мэрии екатеринбургским единороссомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Анонсированное на днях выдвижение областного экс-депутата Нафика Фамиева и его команды на выборах в Екатеринбургскую гордуму является частью аппаратной борьбы за контроль над Орджоникидзевским районным отделением «Единой России». Это единственная в областном центре партячейка, которой не в состоянии давать прямые указание руководители мэрии.

Секретарь районного политсовета депутат Заксобрания Игорь Володин — бывший депутат Екатеринбургской гордумы принимал до весны 2016 года активное участие в политическом противостоянии между городскими и областными властями. В частности, вместе с некоторыми коллегами по фракции он критиковал деятельность горадминистрации и поддерживал инициативы об отставке сити-менеджера Александра Якоба.

Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, трапезников вячеслав
Вячеслав Трапезников работал на довыборах в 2017 году против кандидата от «Единой России»
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В отличие от других прообластных коллег Игорь Володин после примирения «города» и «области» отказался присягать на верность представителям мэрии и продолжил проводить самостоятельную политику. Конфликт обострился в ходе прошедших в марте 2017 года довыборов в Екатеринбургскую гордуму по округу №14. Орджоникидзевские единороссы выставили по итогам праймериз для участия в них Владимира Стругова. Однако глава района Вячеслав Трапезников неофициально поддержал другого кандидата — Владимира Смирнова, который обошел соперника на 7% голосов (разрыв составил всего 620 голосов. Попытки Володина и его представителей оспорить результаты голосования оказались безуспешными.

В ходе стартовавшей кампании по выборам нового состава гордумы противостояние обострилось. Игорю Володину предложили официально войти в мэрскую команду, но он отказался от такого шага. «Ко мне чуть ли ежедневно приходят люди и говорят: „Ты сходи на поклон“. А потом на всех встречах говорят, что Володин такой-сякой, плохой. Что у нас единственное отделение, которое не может выстроить отношения с главой района. Но почему я в одностороннем порядке должен с ним отношения выстраивать? Где встречное движение?», — заявил корреспонденту «URA.RU» Володин.

Лидер районного отделения «ЕР» обещает, что не будет выдвигать кандидатов «по звонку сверху»: «Мы разговариваем с директорами предприятий, которые имеют отношение к городу. И предлагаем им посылать своих представителей на праймериз. Кто на праймериз победит, того я всем своим отделением буду поддерживать. Я всем так говорю и вопросы у многих отпадают. Мне противостоять в этом вопросе бесполезно. На поклон не пойду. У нас одно из лучших отделений партии в области. К нам переходят партийцы из других районов, потому что мы предлагаем им реализовать себя во многих проектах».

Межфракционное совещание гордумы по реформе МСУ. Екатеринбург, фамиев нафик
Нафик Фамиев не проиграл ни одних выборов, в которых принимал участие
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источник «URA.RU» в городских структурах власти уверен, что в ходе предстоящей кампании Владимиру Володину и его сторонникам будет противостоять команда экс-депутата Заксобрания Нафика Фамиева. До сегодняшнего дня Фамиев не проиграл в Орджоникидзевском районе ни одних выборов. Он считается одним из наиболее лояльных администрации города политиков. «Фамиев прекрасно знает округ, исходил его вдоль и поперек. Во времена, когда он входил в КПРФ, Орджоникидзевский район стал самой „красной“ территорией города. И он вполне способен оставить кандидатов от местных единороссов без мандатов», — говорит будущий участник кампании.

Игорь Володин подтверждает эту мысль: «Команда Фамиева пойдет против нас. Другого варианта нет. Я сегодня для них — главная цель».

Помимо этого, в Орджоникидзевской районе выдвинет своих кандидатов группа коммерсантов, создававших свой бизнес на территории Уралмаша еще в 90-х годах прошлого века и до сих пор наращивающих свое влияние. Один из потенциальных выдвиженцев — директор ООО «Расчетный центр УЖК-ЖКО» Евгений Старокожев фактически начал кампанию, начав активно пиариться в созданных им печатных изданиях.

Представители этой политической силы традиционно конфликтуют с Игорем Володиным. При этом пытаются выстроить отношения с районной администрацией, сохраняя собственные интересы на территории.

Глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников в беседе с корреспондентом «URA.RU» воздержался от комментариев.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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