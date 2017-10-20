Единороссы начинают междоусобную войну за Уралмаш

14:50 20 октября 2017 0

Игорь Володин остается последним независимым от мэрии екатеринбургским единороссом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Анонсированное на днях выдвижение областного экс-депутата Нафика Фамиева и его команды на выборах в Екатеринбургскую гордуму является частью аппаратной борьбы за контроль над Орджоникидзевским районным отделением «Единой России». Это единственная в областном центре партячейка, которой не в состоянии давать прямые указание руководители мэрии.

Секретарь районного политсовета депутат Заксобрания Игорь Володин — бывший депутат Екатеринбургской гордумы принимал до весны 2016 года активное участие в политическом противостоянии между городскими и областными властями. В частности, вместе с некоторыми коллегами по фракции он критиковал деятельность горадминистрации и поддерживал инициативы об отставке сити-менеджера Александра Якоба.

Вячеслав Трапезников работал на довыборах в 2017 году против кандидата от «Единой России» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В отличие от других прообластных коллег Игорь Володин после примирения «города» и «области» отказался присягать на верность представителям мэрии и продолжил проводить самостоятельную политику. Конфликт обострился в ходе прошедших в марте 2017 года довыборов в Екатеринбургскую гордуму по округу №14. Орджоникидзевские единороссы выставили по итогам праймериз для участия в них Владимира Стругова. Однако глава района Вячеслав Трапезников неофициально поддержал другого кандидата — Владимира Смирнова, который обошел соперника на 7% голосов (разрыв составил всего 620 голосов. Попытки Володина и его представителей оспорить результаты голосования оказались безуспешными.

В ходе стартовавшей кампании по выборам нового состава гордумы противостояние обострилось. Игорю Володину предложили официально войти в мэрскую команду, но он отказался от такого шага. «Ко мне чуть ли ежедневно приходят люди и говорят: „Ты сходи на поклон“. А потом на всех встречах говорят, что Володин такой-сякой, плохой. Что у нас единственное отделение, которое не может выстроить отношения с главой района. Но почему я в одностороннем порядке должен с ним отношения выстраивать? Где встречное движение?», — заявил корреспонденту «URA.RU» Володин.

Лидер районного отделения «ЕР» обещает, что не будет выдвигать кандидатов «по звонку сверху»: «Мы разговариваем с директорами предприятий, которые имеют отношение к городу. И предлагаем им посылать своих представителей на праймериз. Кто на праймериз победит, того я всем своим отделением буду поддерживать. Я всем так говорю и вопросы у многих отпадают. Мне противостоять в этом вопросе бесполезно. На поклон не пойду. У нас одно из лучших отделений партии в области. К нам переходят партийцы из других районов, потому что мы предлагаем им реализовать себя во многих проектах».

Нафик Фамиев не проиграл ни одних выборов, в которых принимал участие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источник «URA.RU» в городских структурах власти уверен, что в ходе предстоящей кампании Владимиру Володину и его сторонникам будет противостоять команда экс-депутата Заксобрания Нафика Фамиева. До сегодняшнего дня Фамиев не проиграл в Орджоникидзевском районе ни одних выборов. Он считается одним из наиболее лояльных администрации города политиков. «Фамиев прекрасно знает округ, исходил его вдоль и поперек. Во времена, когда он входил в КПРФ, Орджоникидзевский район стал самой „красной“ территорией города. И он вполне способен оставить кандидатов от местных единороссов без мандатов», — говорит будущий участник кампании.

Игорь Володин подтверждает эту мысль: «Команда Фамиева пойдет против нас. Другого варианта нет. Я сегодня для них — главная цель».

Помимо этого, в Орджоникидзевской районе выдвинет своих кандидатов группа коммерсантов, создававших свой бизнес на территории Уралмаша еще в 90-х годах прошлого века и до сих пор наращивающих свое влияние. Один из потенциальных выдвиженцев — директор ООО «Расчетный центр УЖК-ЖКО» Евгений Старокожев фактически начал кампанию, начав активно пиариться в созданных им печатных изданиях.

Представители этой политической силы традиционно конфликтуют с Игорем Володиным. При этом пытаются выстроить отношения с районной администрацией, сохраняя собственные интересы на территории.

Глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников в беседе с корреспондентом «URA.RU» воздержался от комментариев.