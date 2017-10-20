15:23 20 октября 2017 0

Строительную отрасль Прикамья ждут большие перемены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников готовит девелоперам новые правила игры на строительном рынке. Некоторые идеи вызвали у наблюдателей ассоциации с московской реновацией жилья и сносом хрущевок в столице.

В Перми может возникнуть некое подобие масштабного проекта реновации жилого фонда. Губернатор Максим Решетников в среду, 18 октября, встречался с представителями компаний-застройщиков. Вновь прозвучало предложение запретить возводить жилье на окраинах Перми и сосредоточиться на развитии уже застроенных территорий. Рассматривается вариант, при котором девелоперы за свой счет будут расселять ветхое и аварийное жилье, а на его месте строить новые дома. К концу ноября специальная рабочая группа должна подготовить конкретные предложения по развитию строительства в Прикамье.

Максим Решетников против каменных джунглей на окраинах и развала центра Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Произойдет фактический запрет на застройку окраин города (где нет подведенной инфраструктуры или где ее подведение слишком дорого) и обременение застройщиков социальными обязательствами (школы, дороги, детские сады). Одновременно краевые власти попытаются реализовать в Перми локальный аналог московской „реновации“, что позволит расселить аварийное жилье. Получится ли последнее, не уверен, но застройщиков в любом случае выстроят и заставят работать по новым правилам», — рассуждает в Telegram депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко.

Ранее Максим Решетников неоднократно высказывался, что не имеет смысла «растягивать» границы Перми — у жителей есть запрос на формирование комфортной городской среды. При этом за последние несколько лет были построены целые микрорайоны, не обеспеченные дорогами, школами, детскими садами и поликлиниками. В то же время губернатор рассчитывает найти механизм расселения ветхого жилья — именно поэтому и возникла идея отдавать девелоперам для развития уже застроенные территории. При такой схеме застройщик, расселив аварийные дома, сможет на их месте возвести современное жилье.