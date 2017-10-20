Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве школьницы, оказался сексуальным маньяком

19:23 20 октября 2017 0

Черняева арестовали за изнасилование и убийство Фото: соцсети

Следствие установило, что бывший сотрудник МВД 48-летний Андрей Черняев, арестованный за изнасилование и убийство 14-летней школьницы, и раньше совершал сексуальные преступления.

«В общей сложности ему предъявлено обвинение по 8 эпизодам. По версии следствия, наряду с указанной школьницей мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении еще двух взрослых женщин. В отношении одной из них он совершил преступление в 2001 году, в отношении второй — в 2008 году. Эти преступления не были ранее известны правоохранительным органам. Кроме того, обвиняемому вменяется также кража и угроза убийством», — заявил «URA.RU» руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Сергей Мальцев,

Отметим, Черняев был арестован по обвинению в убийстве 14-летней девочки во дворе школы № 57 в Екатеринбурге. Вся одежда на ней была вспорота, у девочки было перерезано горло, вырезаны молочные железы и половые органы. Позже выяснилось, что девочка была еще и изнасилована. Инцидент произошел 18 сентября 2011 года, а задержан Черняев был в мае 2017 года после экспертизы ДНК. Чтобы установить убийцу, были проверены 4,5 тысячи мужчин. После ареста выяснилось, что Черняев в прошлом был сотрудником милиции.

Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела, которое составило более 300 томов. После этого дело уйдет в суд.