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20 октября 2017
22:00  20 октября 2017 0

Названы имена тех, кто голосовал за лишение Мединского степени

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Министр остался доктором наукФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
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Президиум Высшей аттестационной комиссии оставил главе Минкультуры Владимиру Мединскому степень доктора исторических наук. Однако ряд членов комиссии были против такого решения.

В президиум Высшей аттестационной комиссии, принимавшей решение о судьбе степени министра, входят ученые различных гуманитарных направлений. Как пишет «Медуза», за лишение Мединского ученой степени выступил филолог Евгений Головко, возглавляющий Институт лингвистических исследований РАН. Декан МГУ Александр Аузан и научрук ГАРФ Сергей Мироненко также приняли решение против министра.

Кроме того, не в пользу главы Минкультуры проголосовали профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский, доктор политологии Мария Федорова из РАН и доцент ВШЭ Александр Муравьев. Филолог Николай Казанский воздержался от голосования.

Как пишет RT, 30% членов комиссии высказались за лишение Мединского степени, 70% были против такого решения.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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