Названы имена тех, кто голосовал за лишение Мединского степени

22:00 20 октября 2017 0

Министр остался доктором наук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президиум Высшей аттестационной комиссии оставил главе Минкультуры Владимиру Мединскому степень доктора исторических наук. Однако ряд членов комиссии были против такого решения.

В президиум Высшей аттестационной комиссии, принимавшей решение о судьбе степени министра, входят ученые различных гуманитарных направлений. Как пишет «Медуза», за лишение Мединского ученой степени выступил филолог Евгений Головко, возглавляющий Институт лингвистических исследований РАН. Декан МГУ Александр Аузан и научрук ГАРФ Сергей Мироненко также приняли решение против министра.

Кроме того, не в пользу главы Минкультуры проголосовали профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский, доктор политологии Мария Федорова из РАН и доцент ВШЭ Александр Муравьев. Филолог Николай Казанский воздержался от голосования.

Как пишет RT, 30% членов комиссии высказались за лишение Мединского степени, 70% были против такого решения.