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22 октября 2017
21 октября 2017
00:15  22 октября 2017 0

«Близится конец Халифата». Трамп сообщил об освобождении Ракки от террористов

Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп предрек террористам скорую гибельФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент США Дональд Трамп сообщил о полном освобождении сирийского города Ракка, который на протяжении несколько лет являлся неофициальной столицей «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Соответствующее заявление главы Белого дома опубликовал телеканал ABC.

«Я спешу сообщить, что „Силы демократической Сирии“, наши партнеры в борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку, которую террористы провозгласили своей столицей. Наши силы освободили весь город от контроля со стороны ИГ. Мы скоро перейдем к новой фазе, в которой будем поддерживать местные силы безопасности, участвовать в деэскалации насилия на территории Сирии и продвигать условия для длительного мира», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что освобождение Ракки приближает конец Халифата «Исламского государства».

Как ранее сообщало «URA.Ru», 21 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таип Эрдоган по телефону обсудили совместные планы по урегулированию конфликта в Сирии.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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