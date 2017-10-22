Президент США Дональд Трамп сообщил о полном освобождении сирийского города Ракка, который на протяжении несколько лет являлся неофициальной столицей «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Соответствующее заявление главы Белого дома опубликовал телеканал ABC.
«Я спешу сообщить, что „Силы демократической Сирии“, наши партнеры в борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку, которую террористы провозгласили своей столицей. Наши силы освободили весь город от контроля со стороны ИГ. Мы скоро перейдем к новой фазе, в которой будем поддерживать местные силы безопасности, участвовать в деэскалации насилия на территории Сирии и продвигать условия для длительного мира», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что освобождение Ракки приближает конец Халифата «Исламского государства».
Как ранее сообщало «URA.Ru», 21 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таип Эрдоган по телефону обсудили совместные планы по урегулированию конфликта в Сирии.