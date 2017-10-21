Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели двусторонние телефонные переговоры. Главной темой беседы стали совместные планы по урегулированию ситуации в Сирии.
Политики положительно отметили результаты совместной работы по созданию зон деэскалации в Сирии, сообщает RT.
«Условлено продолжить личные контакты. В целом беседа носила деловой и конструктивный характер, была нацелена на укрепление взаимодействия как по двусторонней, так и по региональной повестке дня», — приводит канал 360 слова пресс-службы Кремля.
При общении главы государств пришли к выводу, что сентябрьские договоренности выполняются в полном объеме, сообщает Nation News. Основной акцент политики сделали на успехи в торгово-экономической сфере.