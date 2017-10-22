04:45 22 октября 2017 0

Киргизские колдуны хотят помочь национальной экономике ФОТО: Reuters.com

Группа киргизских шаманов обратилась к властям США с заманчивым предложением: колдуны готовы предотвратить извержение Йеллоустоунского вулкана взамен на щедрые командировочные и списание госдолга Киргизии.

Как сообщает на своей странице в Facebook одна из авторов письма Замира Муратбекова, делегация шаманов в количестве 21 человека планирует поехать в США, а именно — в парк Йеллоустоун. По предчувствиям экстрасенсов, именно в этой точке произойдет катастрофа, которая угрожает всем жителям Северной Америки.

«В Парке Йэллоустоун есть очень опасный вулкан, который может прорваться в ближайшее время. Мы должны провести там тюлёё — обряды и направить страшную разрушительную Силу этого Вулкана в 41 мелкие вулканы и таким образом спасти народ Америки!», — приводит слова Муратбековой «Пятый канал» Кыргызстана.

В своем заявлении колдунья также просит правительство США помочь энтузиастам-спасителям с визами, оплатить командировочные и погасить государственный долг страны. «В результате, народ США не пострадает. Кыргызстану будет прощен долг и укрепится Дружба и сотрудничество между нашими народами», — пишет Муратбекова.