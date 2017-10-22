10:17 22 октября 2017 0

Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России Фото: archive.premier.gov.ru

Россия без обращения в Интерпол поместила британского финансиста Уильяма Браудера в базу данных международной организации уголовной полиции. Бывший работодатель погибшего в СИЗО «Матросская тишина» аудитора Сергея Магнитского обвиняется в крупных хищениях акций «Газпрома».

Браудер заявил, что министерство внутренней безопасности США сообщило ему о включении в список международных преступников, передает «Газета.ру».

Основатель фонда Hermitage Capital Браудер с середины 1990-х по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором на российском рынке. Однако позже он был объявлен властями в международный розыск по делу о хищений акций «Газпрома» на 3 млрд рублей

На сегодняшний день Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело британского финансиста и его партнера Ивана Черкасова, которых обвиняют в нескольких эпизодах преднамеренного банкротства. Сумма ущерба от их действий составила порядка 3,5 млрд рублей. Потерпевшими по данному делу являются три отделения Федеральной налоговой службы по Москве, пишет агентство Nation News.