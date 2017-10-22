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22 октября 2017
21 октября 2017
10:17  22 октября 2017 0

Россия внесла британского финансиста в базу Интерпола за кражу 3 млрд рублей у «Газпрома»

Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в РоссииФото: archive.premier.gov.ru

Россия без обращения в Интерпол поместила британского финансиста Уильяма Браудера в базу данных международной организации уголовной полиции. Бывший работодатель погибшего в СИЗО «Матросская тишина» аудитора Сергея Магнитского обвиняется в крупных хищениях акций «Газпрома».

Браудер заявил, что министерство внутренней безопасности США сообщило ему о включении в список международных преступников, передает «Газета.ру».

Основатель фонда Hermitage Capital Браудер с середины 1990-х по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором на российском рынке. Однако позже он был объявлен властями в международный розыск по делу о хищений акций «Газпрома» на 3 млрд рублей

На сегодняшний день Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело британского финансиста и его партнера Ивана Черкасова, которых обвиняют в нескольких эпизодах преднамеренного банкротства. Сумма ущерба от их действий составила порядка 3,5 млрд рублей. Потерпевшими по данному делу являются три отделения Федеральной налоговой службы по Москве, пишет агентство Nation News.

Иван Антонов
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