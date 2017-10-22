В Нижнем Новгороде пара занялась сексом на танцполе под песню группы «Nirvana». ФОТО

Снимок предполагаемой девушки
В Нижнем Новгороде в ночном клубе Milo молодая пара занялась сексом под песню группы ремикс песни «Rape me» группы «Nirvana» прямо на танцполе.
Парень и девушка занимаются сексом без всякого стеснения. Танцующая рядом молодежь отреагировала на происходящее смехом и недоуменными возгласами. Некоторые молодые люди снимали секс на камеры смартфонов. После полового акта пара активно целовалась, а потом продолжила танец, пишет Life.ru.
После опубликования кадров в интернете молодой человек удалил свою страничку в соцсети.
Молодые люди никого не стеснялись