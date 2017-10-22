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22 октября 2017
22:18  22 октября 2017 0

В Нижнем Новгороде пара занялась сексом на танцполе под песню группы «Nirvana». ФОТО

Снимок предполагаемой девушкиФото: Life.ru

В Нижнем Новгороде в ночном клубе Milo молодая пара занялась сексом под песню группы ремикс песни «Rape me» группы «Nirvana» прямо на танцполе.

Парень и девушка занимаются сексом без всякого стеснения. Танцующая рядом молодежь отреагировала на происходящее смехом и недоуменными возгласами. Некоторые молодые люди снимали секс на камеры смартфонов. После полового акта пара активно целовалась, а потом продолжила танец, пишет Life.ru.

После опубликования кадров в интернете молодой человек удалил свою страничку в соцсети.

Молодые люди никого не стеснялись
Фото: скрин видео Mash

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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