Голосовавших против Мединского ученых ждет ротация

09:58 23 октября 2017 0

Академики требуют реформировать ВАК после решения по диссертации Мединского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ряд членов РАН начали сбор подписей за необходимость реформирования Высшей аттестационной комиссии после того, как она постановила сохранить министру культуры Владимиру Мединскому степень доктора наук. В свою очередь членам экспертного совета, выступившим против министра, грозят отставками.

Согласно заявлению, которое сейчас распространяют в соцсетях, часть членов РАН недовольны результатом рассмотрения дела. «Клуб 1 июля призывает Президиум РАН выступить с инициативой реформирования ВАК и всей системы научной аттестации в России. Клуб 1 июля также призывает Российскую академию наук дать экспертную оценку соответствия диссертации В.Р. Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам, выполнив свою функцию главного экспертного органа в России», — гласит заявление, выложенное на странице в Facebook члена-корреспондента РАН Александра Белавина.

Под заявлением стоят подписи 30 членов Российской академии наук. Как отмечается в тексте, реформа необходима в связи с тем, что дело Мединского окончательно подорвало доверие к ВАК и всей существующей в России системе научных степеней.

Тем временем источники «Ведомостей» в Высшей аттестационной комиссии сообщают, что в ближайшее время ВАК планирует провести ротацию членов экспертного совета, вынесшего решение о не состоятельности научной работы Владимира Мединского. В первую очередь отставки стоит ожидать тем, кто голосовал против министра культуры.