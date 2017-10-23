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23 октября 2017
22 октября 2017
09:58  23 октября 2017 0

Голосовавших против Мединского ученых ждет ротация

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Академики требуют реформировать ВАК после решения по диссертации МединскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ряд членов РАН начали сбор подписей за необходимость реформирования Высшей аттестационной комиссии после того, как она постановила сохранить министру культуры Владимиру Мединскому степень доктора наук. В свою очередь членам экспертного совета, выступившим против министра, грозят отставками.

Согласно заявлению, которое сейчас распространяют в соцсетях, часть членов РАН недовольны результатом рассмотрения дела. «Клуб 1 июля призывает Президиум РАН выступить с инициативой реформирования ВАК и всей системы научной аттестации в России. Клуб 1 июля также призывает Российскую академию наук дать экспертную оценку соответствия диссертации В.Р. Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам, выполнив свою функцию главного экспертного органа в России», — гласит заявление, выложенное на странице в Facebook члена-корреспондента РАН Александра Белавина.

Под заявлением стоят подписи 30 членов Российской академии наук. Как отмечается в тексте, реформа необходима в связи с тем, что дело Мединского окончательно подорвало доверие к ВАК и всей существующей в России системе научных степеней.

Тем временем источники «Ведомостей» в Высшей аттестационной комиссии сообщают, что в ближайшее время ВАК планирует провести ротацию членов экспертного совета, вынесшего решение о не состоятельности научной работы Владимира Мединского. В первую очередь отставки стоит ожидать тем, кто голосовал против министра культуры.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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