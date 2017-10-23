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20 октября 2017
11:29  23 октября 2017 0

В киосках с газетами отца челябинского экс-губернатора нашли арбузы и дыни

Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, вечерний челябинск, екиоск
По мнению властей, в киосках «Вечернего Челябинска» торгуют не только прессойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев дал поручение руководителю городского управления торговли Сергею Березуеву проверить работу киосков «Роспечати» на гостевых маршрутах, передает корреспондент «URA.RU». По словам градоначальника, если в киосках торгуют товаром, не указанным в документах, то такие павильоны попадут по снос. Если таких нарушений нет, строения могут оставить.

Поручение Тефтелева стало продолжением скандала, случившегося на прошлой неделе. Выяснилось, что в период подготовки к саммитам ШОС и БРИКС с гостевых маршрутов уберут все нестационарные объекты. Взамен поставят новые, выполненные в едином стиле. Депутаты гордумы уже утвердили соответствующую концепцию. Под такие объекты попали киоски «Роспечати» и «Вечернего Челябинска». Руководство сетей получило первые уведомления. За киоски с прессой вступилось руководство Союза журналистов Челябинской области. Власти города пообещали, что изучат этот вопрос.

«Если киоск действительно исполняет функции «Роспечати», то надо решить этот вопрос в особом порядке, — заявил на совещании Евгений Тефтелев. — Может быть, прописать этот порядок для таких павильонов. Вступайте в диалог с руководством сетей!. Сергей Березуев сообщил Тефтелеву, что сотрудники управления торговли находили киоски, где под вывеской газет и журналов торговали летом арбузами и дынями. Такие киоски будут сносить.

«У нас точно ни дынями, ни арбузами не торговали, — сообщил „URA.RU“ директор челябинской „Роспечати“ Константин Федоринин. — Вероятно, эти претензии относятся к киоскам „Вечернего Челябинска“». Сеть киосков «Вечерний Челябинск» принадлежит Валерию Юревичу, отцу экс-губернатора Михаила Юревича, и Ирине Белоусовой, супруге депутата Госдумы Валерия Белоусова, делового партнера бывшего главы регионы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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