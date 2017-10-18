Саммит ШОС и БРИКС стирает важную особенность Челябинска

20:37 18 октября 2017 0

Привычные киоски "Роспечати" сносят не из-за кризиса печатных СМИ, а из-за унификации Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со всех центральных улиц Челябинска к концу года могут исчезнуть киоски, торгующие прессой. Власти города готовятся к саммитам ШОС и БРИКС, чистят гостевые маршруты. Владельцам сетей уже поступают уведомления освободить землю. Скандал грозит выйти на федеральный уровень.

К форумам ШОС и БРИКС в Челябинске создали 27 гостевых маршрутов — дорога из аэропорта и самые оживленные улицы города. Согласно концепции гостевых маршрутов, с улиц, попавших в схему, должны исчезнуть нестационарные объекты. А новые строения, которые появятся на месте снесенных, должны соответствовать единому дизайну. Участки под будущими объектами разыграют на аукционе.

Когда депутаты Гордумы Челябинска принимали это решение, то подразумевалось, что речь идет о табачных ларьках и киосках с фастфудом. И действительно сносили — войну мэрии с разномастными павильонами в городе назвали «борьбой с шаурмой».

Сергей Филичкин: «Почему в угоду «красивости» приносят в жертву прессу? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но на днях руководитель челябинского ОАО «Роспечать» Константин Федоринин получил уведомление из администрации города. Ему предложено в течение двух недель снести пять киосков «Роспечати» на проспекте Ленина, основном гостевом маршруте южноуральской столицы. Авторы письма ссылались на концепцию гостевых маршрутов, принятую гордумой. Это означало, что скоро поступят уведомления по сносу и других киосков, стоящих на гостевых маршрутах. Такие же уведомления поступили и дирекции сети «Вечерний Челябинск».

«У нас в таком случае попадает 60 процентов, более сотни киосков „Роспечати“, — рассказал „URA.RU“ Константин Федоринин. — Потому что находятся именно на центральных улицах, на гостевых маршрутах».

Сеть киосков «Роспечати» — старейшая в Челябинске. Она является самостоятельной фирмой, независящей от российской сети, акционированной в эпоху всеобщей приватизации. В месяц здесь реализуют на 800 тысяч рублей газет и журналов и на 200 тысяч книг. В киосках, часть из них под брендом «Первая полоса», исполненных в едином стиле, также продают мелкую канцелярию, жвачку, леденцы, батарейку и прочую мелочь, а там, где разрешено, торгуют сигаретами. Год назад в киосках появились кофейные автоматы. Когда в России ввели антитабачный закон, «Роспечать» за считанные дни превратила киоски в мини-павильоны. С администрацией города действует договор на долгосрочную аренду земли. Теперь этот договор хотят расторгнуть.

Ольга Давиденко: «Власти должны найти компромисс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Фередонин обратился в мэрию за разъяснениями, в ответ ему прислали письмо за подписью вице-мэра по экономике Елены Мурзиной. Мурзина сообщила, что Роспечать, после того как снесет киоски на торговых маршрутах, может заявиться на аукционы на право установки новых объектов. Цена вопроса два миллиона рублей. Но новый павильон должен соответствовать единой концепции гостевых маршрутов. По данным «URA.RU», концепция пока только разрабатывается и неизвестно, какими должны стать в преддверии саммитов новые павильоны.

«В городской думе нас уже поддержали, — говорит Константин Фередонин. — В концепцию надо внести уточнение, касающееся газетных павильонов. Мы же не шаурму продаем! Но для уточнения концепции нужно решение мэрии».

Реализация газет в розницу — один из доходов челябинских СМИ, выпускающих печатные издания. 18 октября в Законодательном собрании области на заседании комитета по информационной политике гендиректор ЗАО «Гранада пресс», член правления регионального Союза журналистов Сергей Филичкин сообщил о готовящемся сносе киосков «Роспечати» и «Вечернего Челябинска».

Евгений Тефтелев пообещал не торопиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Я задал вопрос депутатам, почему в угоду „красивости“, приносят в жертву прессу? — рассказал „URA.RU“ Сергей Филичкин. — Попросил подключиться к решению вопроса».

На заседании комитета присутствовала председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко. «Я поддержала Сергея Филичкина, — сообщила „URA.RU“ Давиденко. — Считаю, что киоски с прессой сносить нельзя. Власти должны найти компромисс в этом вопросе». По словам Ольги Давиденко, Челябинская область на протяжении последних лет входит в тройку лидеров регионов по доступности печатных изданий и это лидерство обеспечивает торговая розница прессой. Теперь, когда скандал может выйти на федеральный уровень, власти города решили не торопиться.

«Мы будем решать этот вопрос индивидуально, — пообещал „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Разумеется, вступим в диалог с представителями сетей. Под снос попадут только киоски, где торгуют не газетами и журналами, а, к примеру, фастфудом или фруктами. Я уже отправил своего пресс-секретаря Владимира Сафонова, чтобы он проехал по газетным павильонам и убедился, что там действительно торгуют печатными изданиями».

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Это третий раз, когда форумы принимает Россия: в 2009 году впервые главы государств этих объединений собирались в Екатеринбурге, а в прошлом году — в Уфе.