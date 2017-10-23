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Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
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12:02  23 октября 2017 0

Назван начальник предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге

Приговор Пановой.Екатеринбург, панова аксана
Интересы Ксении Собчак в Екатеринбурге будет представлять Аксана ПановаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак в Екатеринбурге возглавит шеф-редактор интернет-издания «Знак.ком» Аксана Панова. Как сообщил «URA.RU» осведомленный источник, ее кандидатура согласована с окружением Собчак.

В ближайшее время начнется подбор сотрудников штаба, которые будут организовывать ее предвыборные мероприятия. Ранее ожидалось, что уральский штаб телеведущей возглавит бывший руководитель администрации экс-президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев. Также ходили слухи о претензиях на этот пост мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Аналогичные штабы также появятся в Москве и Санкт-Петербурге. Близкие к Собчак политики и экономисты, которые начали разрабатывать стратегию для своего кандидата, уже получили приглашение войти в них.

Начало политической кампании Ксении Собчак вызвало настороженность в уральской столице. В частности, руководство Ельцин Центра отменило намеченный ранее на 27 октября мастер-класс телеведущей «Тайм-менеджмент молодой мамы». Организаторы заявляли, что мероприятие не будет носить политический характер. «Мы решили привезти человека, совмещающего в себе роли звезды, ведущей, мамы, жены, да и просто интересной женщины», — пояснила управляющая Wellness-клуб «Тихвинъ» Светлана Яковлева.

Однако в Ельцин Центре придерживаются другого мнения. «Устав нашей организации не позволяет нам предоставлять площадку для проведения политических мероприятий. Как только Ксения Собчак заявила о своем выдвижении кандидатом в президенты РФ, мы приняли соответствующее решение», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова. По ее словам, для отмены были и другие технические причины: «На этот день у нас запланировано очень много мероприятий. А организаторы мастер-класса долго подписывали договор». Мастер-класс Собчак состоится в этот же день в отеле «Хайятт» в Екатеринбурге.

Дозвониться до Аксаны Пановой не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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