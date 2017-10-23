Экс-сотрудник Минобороны воевал за террористов в Сирии по поддельному паспорту

Экс-сотрудник Министерства обороны РФ Денис Хисамов два года назад сделал себе поддельный паспорт гражданина Таджикистана, чтобы воевать за террористов. В апреле 2017 года его задержала полиция Турции во время возвращения из Ирака в Сирию.
«В мае месяце 2015 года путем подделки, подготовил паспорт гражданства Республики Таджикистан, этим паспортом из Российской Федерации вылетел в Турцию, там же вступил в ряды преступных групп Исламского государства Ирака и Леванта. Денис Хисамов где активно принимал, участите в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии», — говорится в официальном сообщении МВД Таджикистана.
Известно, что задержанный — Денис Хисамов, 1983 года рождения. В 2004 году он с золотой медалью окончил училище имени генерала армии С. М. Штеменко, после чего работал начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны. Позже его перевели в распоряжение восьмого управления восьмого отдела Генштаба. В 2009 году он принял решение об увольнении из рядов вооруженных сил РФ.
Сейчас правоохранительные органы Таджикистана проводят проверку деятельности Дениса Хисамова, после чего будет приниматься решение по его экстрадиции в Россию.