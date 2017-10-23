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Главные новости Курганской области
16:27  23 октября 2017 0

Прокуратура потребовала от экс-начальника МВД Зауралья 12,5 млн рублей

Приговор экс- начальнику УМВД по Курганской области Игорю Решетникову. Курган., решетников игорь
По данным следствия, Игорь Решетников причинил УМВД многомиллионный ущербФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Курганской области направила иск о взыскании с бывшего начальника УМВД Зауралья Игоря Решетникова сумму ущерба, причиненного главку. Иск будет рассматриваться в Москве по месту жительства ответчика.

Как уточнил «URA.RU» прокурор Алексей Киселев, документ был подготовлен и подписан в пятницу, 20 октября. Речь идет о взыскании порядка 12,6 млн рублей ущерба, причиненного УМВД действиями Решетникова.

В апреле 2017 года экс-начальник главка был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден на три года лишения свободы условно. По версии следствия, Решетников использовал центр реабилитации сотрудников УМВД на Болдинцево в личных целях для своего отдыха и проживания. Кроме того, он распорядился оплатить подрядчику невыполненные работы по проектированию кинологического центра. Областной суд исключил из решения горсуда часть о взыскании ущерба, оставив за прокуратурой право обратиться в суд с гражданским иском к Решетникову. Сумма ущерба была уменьшена.

Помимо этого, иск на бывшего начальника УМВД готовятся подать и некоторые силовики, которые из-за Решетникова не смогли пройти лечение в реабилитационном центре УМВД Зауралья.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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