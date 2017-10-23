Прокуратура Курганской области направила иск о взыскании с бывшего начальника УМВД Зауралья Игоря Решетникова сумму ущерба, причиненного главку. Иск будет рассматриваться в Москве по месту жительства ответчика.
Как уточнил «URA.RU» прокурор Алексей Киселев, документ был подготовлен и подписан в пятницу, 20 октября. Речь идет о взыскании порядка 12,6 млн рублей ущерба, причиненного УМВД действиями Решетникова.
В апреле 2017 года экс-начальник главка был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден на три года лишения свободы условно. По версии следствия, Решетников использовал центр реабилитации сотрудников УМВД на Болдинцево в личных целях для своего отдыха и проживания. Кроме того, он распорядился оплатить подрядчику невыполненные работы по проектированию кинологического центра. Областной суд исключил из решения горсуда часть о взыскании ущерба, оставив за прокуратурой право обратиться в суд с гражданским иском к Решетникову. Сумма ущерба была уменьшена.
Помимо этого, иск на бывшего начальника УМВД готовятся подать и некоторые силовики, которые из-за Решетникова не смогли пройти лечение в реабилитационном центре УМВД Зауралья.