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23 октября 2017
15:53  23 октября 2017 0

Глава Союза журналистов России не увидел политики в нападении на ведущую «Эха Москвы»

Бренды ПМЭФ, эхо москвы, радио
Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр была ранена в ходе нападение на радиостанциюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр «вряд ли является политическим преступлением». Такое мнение в интервью «URA.RU» высказал глава Союза журналистов Всеволод Богданов.

В понедельник, 23 октября, вооруженный ножом мужчина ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. В результате нападения ранена ведущая Татьяна Фельгенгауэр, сообщается на сайте «Эха». «Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована», — говорится в сообщении. В правоохранительных органах уже подтвердили информацию о нападении на редакцию радиостанции.

«Фельгенгауэр — профессиональный журналист, они пользуется очень большим уважением у слушателей. Она популярна, вызывает доверие, не экстремистка, не переступает определенные границы. Я не думаю, что в данном случае речь идет о преступлении, совершенном по политическим мотивам»,

— заявил Богданов. Он предположил, что, возможно, за нападением стояло желание «просто отомстить за что-то».

По мнению Богданова, произошедшее преступление еще раз говорит о необходимости кардинально поменять правовой статус журналиста в России: «Журналисты должны быть полностью защищены, как это принято во всем цивилизованном мире».

Он также сообщил, что в ближайшее время Союз журналистов России выступит со специальным заявлением.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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