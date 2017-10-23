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23 октября 2017
16:05  23 октября 2017 1

Опубликовано фото напавшего с ножом на ведущую «Эха Москвы»

Мужчина был вооружен ножомФОТО: телеграмм-канал Mash

Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский в Facebook опубликовал фотографии мужчины, напавшего на журналистку радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

По предварительной версии, причиной нападения на ведущую не является ее профессиональная деятельность. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, преступник мог руководствоваться личными мотивами.

По словам Рувинского, в настоящее время раненая Фельгенгауэр находится в больнице. Врачи оценивают состояние журналистки как средней степени тяжести. При этом отмечается, что угрозы для жизни пострадавшей нет.

Отметим, что нападение на ведущую было совершено прямо в офисе редакции «Эха Москвы».

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ФОТО: телеграмм-канал Mash

Олег Теплоухов
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