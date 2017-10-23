Массовое отравление детей произошло на Урале

16:29 23 октября 2017 0

Прокуратура выяснит, чем кормили юных спортсменов в гостинице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Ревде в Свердловской области обратились за помощью в больницу четверо детей с признаками кишечной инфекции. Заболели ребята из детской футбольной команды из Магнитогорска, которые приехали в Ревду на открытый турнир. Юных спортсменов поселили в гостинице «Уральская».

«Дети поступили в горбольницу с признаками пищевого отравления. Угрозы для жизни нет. После оказания медпомощи дети были отпущены домой. Причина болезни станет понятна после того, как будут готовы лабораторные анализы», — рассказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В рамках прокурорской проверки будет установлено, как было организовано питание для детей в гостинице.