Массовое отравление детей произошло на Урале

Прокуратура выяснит, чем кормили юных спортсменов в гостинице
В городе Ревде в Свердловской области обратились за помощью в больницу четверо детей с признаками кишечной инфекции. Заболели ребята из детской футбольной команды из Магнитогорска, которые приехали в Ревду на открытый турнир. Юных спортсменов поселили в гостинице «Уральская».
«Дети поступили в горбольницу с признаками пищевого отравления. Угрозы для жизни нет. После оказания медпомощи дети были отпущены домой. Причина болезни станет понятна после того, как будут готовы лабораторные анализы», — рассказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
В рамках прокурорской проверки будет установлено, как было организовано питание для детей в гостинице.