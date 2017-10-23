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23 октября 2017
Главные новости Москвы
21:51  23 октября 2017 0

В Сибири массовое отравление медвежатиной. Госпитализированы 12 человек

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Мясом медведя людей угощал местный охотникФото: depositphotos.com © URA.RU

В Томской области, в поселке Катайга, 12 человек госпитализированы после отравления мясом медведя. Деликатесом их угостил местный охотник.

«К настоящему моменту в районную больницу госпитализированы 11 человек, ещё один пострадавший находится в медучреждении Томска. Среди пострадавших двое детей. Установлено, что мясо медведя было заражено паразитом», — приводит «Интерфакс» слова представителя дежурно-диспетчерской службы района.

Всего заражённое мясо медведя употребляли в пищу 29 человек, отмечает RT.

Ранее уже были зарегистрированы случаи отравления медвежатиной. В июне 2016 года сообщалось, что по такой же причине были госпитализированы 18 человек в Иркутской области. А в 2008 году в Томской области 20 человек, поев медвежатины, заразились трихинеллезом.

Ксения Томашова
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