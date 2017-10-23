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Главные новости Свердловской области
23:47  23 октября 2017 0

В мэрии Екатеринбурга уточнили, когда откроют Макаровский мост

Ремонт Макаровского моста и благоустройство городских улиц. Екатеринбург, дорожные работы, бц высоцкий, ремонт моста, макаровский мост
Для того, чтобы реконструировать мост, из Городского пруда была сброшена водаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге будет открыто во вторник, 24 октября, около 18:00. Об этом сообщил официальный представитель администрации города Анатолий Карманов.

«Завтра ближе к 18:00 после проведения необходимых мероприятий движение транспорта по Макаровскому мосту будет открыто», — сообщил пресс-секретарь мэрии на своей странице в сети Facebook.

Как ранее писало «URA.RU», ранее решение об открытии движения по мосту через Исеть, соединяющему улицу Челюскинцев, заявлял глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, однако он не уточнял время открытия движения. Мост был закрыт на реконструкцию 7 октября: из-за этого возросла транспортная нагрузка на остальные улицы.

Евгений Александров
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