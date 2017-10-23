Для того, чтобы реконструировать мост, из Городского пруда была сброшена вода
Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге будет открыто во вторник, 24 октября, около 18:00. Об этом сообщил официальный представитель администрации города Анатолий Карманов.
«Завтра ближе к 18:00 после проведения необходимых мероприятий движение транспорта по Макаровскому мосту будет открыто», — сообщил пресс-секретарь мэрии на своей странице в сети Facebook.
Как ранее писало «URA.RU», ранее решение об открытии движения по мосту через Исеть, соединяющему улицу Челюскинцев, заявлял глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, однако он не уточнял время открытия движения. Мост был закрыт на реконструкцию 7 октября: из-за этого возросла транспортная нагрузка на остальные улицы.