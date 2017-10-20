Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге откроют 24 октября, во вторник. Такое обещание 20 октября дал глава администрации уральской столицы Александр Якоб во время осмотра моста.
«Завтра на мосту будут проведены испытания [по нему пустят большегрузный транспорт — прим.ред]. В воскресенье и понедельник московский институт проанализирует данные. Если заключение института будет положительным, то во вторник движение по мосту будет запущено», — заявил Якоб, отметив, что трамвайное и автомобильное движение должно быть запущено одновременно.
Движение по Макаровскому мосту, напомним, было закрыто в субботу, 7 октября. Из-за чего в понедельник, 9 октября, центральная часть Екатеринбурга встала в девятибалльных пробках.