{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:37  20 октября 2017 0

Якоб рассказал, когда в Екатеринбурге исчезнут пробки

Ремонт Макаровского моста и благоустройство городских улиц. Екатеринбург, дорожные работы, ремонт моста, макаровский мост
Власти откроют Макаровский мост в начале неделиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге откроют 24 октября, во вторник. Такое обещание 20 октября дал глава администрации уральской столицы Александр Якоб во время осмотра моста.

«Завтра на мосту будут проведены испытания [по нему пустят большегрузный транспорт — прим.ред]. В воскресенье и понедельник московский институт проанализирует данные. Если заключение института будет положительным, то во вторник движение по мосту будет запущено», — заявил Якоб, отметив, что трамвайное и автомобильное движение должно быть запущено одновременно.

Движение по Макаровскому мосту, напомним, было закрыто в субботу, 7 октября. Из-за чего в понедельник, 9 октября, центральная часть Екатеринбурга встала в девятибалльных пробках.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров