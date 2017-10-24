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12:58  24 октября 2017 0

Тело голой челябинки, которой дорожным знаком снесло голову в Доминикане, привезли на Урал

Россиянку похоронят на кладбище ЗлатоустаФото: Наталья Бородина, ВК

Тело 35-летней уроженки Златоуста Натальи Бородиной доставили на родину. 24 октября женщину похоронят на городском кладбище Златоуста.

Гроб был доставлен в Россию самолетом авиакомпании AirFrance со стыковкой во Франции, сообщает агентство 74.ru. Транспортировка тела из Доминиканской Республики в Россию обошлась в 20 тысяч долларов. Эти деньги были взяты из суммы страховки — перед поездкой на курорт Наталья Бородина застраховала свою жизнь от несчастных случаев за рубежом на 50 тысяч евро в компании «АльфаСтрахование». Страховка подразумевает транспортировку трупа в случае смерти человека.

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Власти Златоуста намерены помочь семье Бородиной. В городе у нее живет 80-летняя мама и сестра, которая воспитывает своего сына и сына Натальи. «Как уже и говорили, мы окажем материальную помощь родным, в том числе затраты по погребению, — заявил „URA.RU“ мэр Златоуста Вячеслав Жилин. — Разумеется, в рамках своих возможностей».

Ранее «URA.RU» сообщало о гибели голой челябинки в Доминиканской республике. Как установила местная полиция, Наталья Бородина и ее 32-летняя подруга Иванна Бойрачук, будучи сильно пьяными поехали кататься на машине. Голая Наталья дурачась сильно вылезла в окно автомобиля. Иванна снимала ее на видео, не особо следя за дорогой, в какой-то момент машину тряхнуло, автомобиль сильно приблизился к правой обочине, и дорожным знаком Наталье фактически снесло голову. Иванна отвезла пострадавшую в больницу, но через несколько часов челябинка умерла. После инцидента полицейские задержали Бойрачук, но позже отпустили, признав инцидент несчастным случаем.

Александр Лукманов
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