В свердловской медицине две мощные отставки

22:31 10 октября 2017 0

В ближайшие дни решится судьба Игоря Трофимова на посту главы свердловского минздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловской медицине тектонические изменения: свой пост покидает главврач областной больницы №1 Феликс Бадаев, занимавший эту позицию почти десять лет, и имевший настолько безграничное влияние, что его сыну даже удалось несколько лет руководить министерством культуры. Одновременно изменения коснутся и министерства здравоохранения: его руководитель Игорь Трофимов, отслуживший чуть более года, уйдет с госслужбы — как раз в главврачи ОКБ №1. Эту рокировку агентству подтвердило сразу несколько источников.

Наиболее значимая в этом дуплете информация об отставке Бадаева. Коллектив главной свердловской больницы обсуждает ее уже несколько дней. Источники «URA.RU» утверждают, что заявление по собственному желанию Бадаев подписал в минувшую пятницу 6 октября.

Решать останется ли Феликс Бадаев на своем посту будет Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что стало причиной отставки пока неизвестно. Еще в июле в Трудовой кодекс России была внесена поправка, согласно которой деятельность главных врачей медицинских учреждений теперь ограничивается 65-летним сроком. А Бадаев 10 сентября отпраздновал свой 65-летний юбилей. Правда, закон допускает продление трудового срока до достижения 70-лет, если главврача поддержит трудовой коллектив. Поэтому еще в июле Феликс Иосифович передал первым лицам области предписание членов коллектива больницы о продлении деятельности Бадаева.

В летних беседах с нашим корреспондентом представители медотрасли выражали уверенность, что лояльный всем режимам менеджер продлит свой контракт.

Но этого не произошло. В больнице уверены, что причина тому — накопившееся недовольство персонала. На протяжении последних двух лет отдельные представители коллектива СОКБ №1 активно критиковали Феликса Бадаева. Правда, делать это им приходилось анонимно.

В качестве одного из показательных примеров отношения между руководством больницы и работниками, медики называют уголовное дело врача, руководителя детской нейрохирургии СОКБ №1 Константина Казанцева. В 2015 году из-за неисправного дефебрилятора, во время проведения операции на сердце 15-летней Яны, загорелась простыня. Девушка получила ожоги, а талантливый хирург Казанцев стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Врачи утверждают, что руководство больницы отказалось поддерживать своего сотрудника, списав все на несчастный случай.

Однако персонал воспринял этот инцидент по-своему: «В случае проблем с оборудованием, „крайними“ остаются простые врачи».

Нейрохирурга Андрея Казанцева до сих пор некем заменить в СОКБ-1 Фото: газета СОКБ-1 «Дела больничные»

Далее возник конфликт вокруг покупки ангиографа INNOVA AGS-630. Аппарат открывает новые возможности для рентгенохирургов, но неофициально обсуждалось, что ангиограф хоть и находится в ведении больницы, но стоит на балансе структуры якобы, находящейся под контролем Бадаева.

Источник агентства в правительстве утверждает, что изменение законодательства стали лишь поводом для увольнения, тогда как письма недовольного коллектива — лишь аргумент для мирного разрешения кадрового вопроса. Действительной же причиной происходящего называют желание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заменить министра здравоохранения Игоря Трофимова. Глава управления Росздравнадзора стал министром весной 2016 года случай, впопыхах: министр здравоохранения Аркадий Белявский бежал, и на его место назначили «ничейного» кандидата.

Прошедший год показал, что Трофимов не смог стать авторитетом в отрасли, и реально больницами не управляет. Он не вырос до старшего над главврачами: каждый из них, обладая финансовой независимостью, вел собственную политику, не считаясь с мнением минздрава. Это привело к снижению влиятельности министерства, и губернатор намерен положить этому конец.

В этой связи интересна сама рокировка: критиковавший главврачей Трофимов уходит в ОКБ №1, где вынужден будет проводить политику министерства, делом доказывая, что он не копия Бадаева.

По неофициальным данным, заявление об отставке написано Феликсом Бадаевым с открытой датой и пока не подписано. Этим объясняется отсутствие комментариев со стороны официальных представителей здравоохранения.

«У меня нет информации об отставке», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь Минздрава Свердловской области. Не смогли подтвердить эту информацию и в СОКБ №1.

«Дата на заявлении Феликса Бадаева может появиться уже в ближайшее время, после того, как будет согласована кандидатура нового главы свердловского Минздрава», — заключает инсайдер «URA.RU».