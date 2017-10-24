15:43 24 октября 2017 0

Станислав Головко умер после посещения отдела полиции Фото: v-tagile.ru

В Нижнем Тагиле задержаны оперативники из отдела полиции № 17, обвиняемые в убийстве 42-летнего местного жителя Станислава Головко.

«27 сентября 2017 года потерпевший был доставлен в ОП №17 Нижнего Тагила по подозрению в краже. 30 сентября из полиции он был доставлен в больницу в связи с ухудшением самочувствия. 3 октября 2017 года в больнице мужчина скончался от полученных травм. В ходе расследования установлена причастность к смерти мужчины двух оперуполномоченных ОП № 17 «Нижнетагильское». Накануне их задержали. Им предъявлено обвинение по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «превышение должностных полномочий», — сообщил «URA.RU» Денис Кельбиханов, руководитель СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Вопрос об избрании меры пресечения для оперативников Дмитрия Панова и Егора Ялунина будет решен в суде 25 октября.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что житель Нижнего Тагила Станислав Головко был задержан дома, его повезли в ОП № 17. Екатерина Головко, сестра погибшего, написала, что Станислав поступил в больницу «с тяжелейшей травмой головы, с гематомой во всю голову, вместо лица один сплошной синяк, все тело в синяках желтых, голубых, сиреневых…». Тагильчанка утверждает, что в кабинете №402 мужчину «убивали трое суток» и это видели медсестры. Также в книге задержанных якобы имеется запись о том, что старший лейтенант Ялунин 30 сентября в 19:55 в ходе опроса «начал наблюдать, как данный гражданин (то есть мой брат) начал вести себя неадекватно и у него появились галлюцинации, в ходе которых он причинил себе телесные повреждения».

Начальник ОП№ 17 Эдуард Губер, возможно, будет уволен со службы Фото: tagilka.ru

Начальник УМВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров сейчас находится в отпуске, прокомментировали ситуацию для «URA.RU» в ГУ МВД области.

«Следователь МВД или в данном случае наш коллега следователь из СКР это всегда независимое процессуальное лицо. И если он принял решение о задержании фигурантов уголовного дела, которое он сам лично расследует, значит, на то имеются достаточные основания. Кроме того, отмечу, как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. На данный момент она уже завершена, два представителя ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные материалы направлены в региональный СК, специалистам которого оказывается необходимая помощь в объективном разбирательстве. По окончанию работы примут решение об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Кроме того, если в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана их вина, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность», — сказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представитель международной правозащитной организации «Зона права» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале: «Сотрудники решили его „успокоить“ и не могли остановиться, видимо. Слухи ходят, что свои постарались. Знаю, что сотрудники и в больницу ездили, куда отвезли избитого, там пытались договариваться с медиками».

Этот отдел всегда славился отморозками, там все время происходили какие-то кровавые истории, когда на допросе какой-нибудь опер «перестарается». Туда в свое время набрали много сотрудников, служивших ранее в горячих точках. Они практически все либо пили, либо были слишком нервные. На моей памяти, ни в одном отделе полиции не было такой жести, как на Тельмана. Именно в этом ОП часто происходили разбирательства по поводу превышения должностных полномочий. Известно, что Панов приходится сыном зампреда Дзержинского суда Нижнего Тагила».

Правозащитники отмечают, что ОП № 17 в Нижнем Тагиле горожане между собой уже называют «Дальний». По аналогии с отделом «Дальним» в Казани, где полицейские насиловали задержанных бутылкой от шампанского.