16:51 24 октября 2017 0

Собчак назвала Крым украинским Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что потенциальными избирателями Собчак могут стать до 20% граждан. «Именно столько граждан сейчас положительно относятся к ней, как к медиаперсоне. Однако перед ней стоит задача из шоу-герл превратиться в политика. Если она будет действовать удачно, то кто-то из этих 20% сможет поверить в нее не только как в деятеля телеэкрана, но и как в политика», — рассказал Федоров «URA.RU».

Заявление об украинском Крыме социолог отнес к числу неудачных заявлений. «Если смотреть по общероссийский опросам, то мы увидим, что доля тех, кто считает, что Крым должен быть украинским, составляет всего 2-3%. Все остальные придерживаются другой точки зрения», — говорит эксперт.

Напомним, ранее начинающий политик назвала Крым частью Украины. «С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», — сказала Собчак на пресс-конференции 24 октября.