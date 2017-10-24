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24 октября 2017
Главные новости Москвы
16:51  24 октября 2017 0

ВЦИОМ: заявление Собчак об «украинском Крыме» понижает ее рейтинг

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Собчак назвала Крым украинскимФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что потенциальными избирателями Собчак могут стать до 20% граждан. «Именно столько граждан сейчас положительно относятся к ней, как к медиаперсоне. Однако перед ней стоит задача из шоу-герл превратиться в политика. Если она будет действовать удачно, то кто-то из этих 20% сможет поверить в нее не только как в деятеля телеэкрана, но и как в политика», — рассказал Федоров «URA.RU».

Заявление об украинском Крыме социолог отнес к числу неудачных заявлений. «Если смотреть по общероссийский опросам, то мы увидим, что доля тех, кто считает, что Крым должен быть украинским, составляет всего 2-3%. Все остальные придерживаются другой точки зрения», — говорит эксперт.

Напомним, ранее начинающий политик назвала Крым частью Украины. «С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», — сказала Собчак на пресс-конференции 24 октября.

Станислав Захаркин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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