Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением на заседании Совета регионального развития.
«К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля», — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».
На это заявление украинского лидера откликнулся политолог и публицист Леонид Крутаков.
«Если господин Порошенко взглянет на Донбасс через дуло танка или прицел артиллерийского орудия, то тогда, возможно, он и сможет увидеть свет в конце тоннеля», — приводит слова публициста Леонида Крутакова информагенство Nation News.
Крутаков добавил, что недавно на «Валдае» президент Владимир Путин четко высказался о том, что Россия не позволит решать вопрос на Донбассе военным путем. Поэтому непонятно, «какой свет увидел Порошено. Может ему там фонариком кто подстветил».
В это же время сделал заявление соратник Дмитрия Яроша, командир батальона «украинской добровольческой армии» Владислав Литвин. Комбат сообщил, что ВСУ готовится к зачистке Донбасса, а для этого началось формирование специальных батальонов и рот.