18:48 24 октября 2017 0

Петр Порошенко увидел свет в конце тоннеля Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением на заседании Совета регионального развития.

«К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля», — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».

На это заявление украинского лидера откликнулся политолог и публицист Леонид Крутаков.

«Если господин Порошенко взглянет на Донбасс через дуло танка или прицел артиллерийского орудия, то тогда, возможно, он и сможет увидеть свет в конце тоннеля», — приводит слова публициста Леонида Крутакова информагенство Nation News.

Крутаков добавил, что недавно на «Валдае» президент Владимир Путин четко высказался о том, что Россия не позволит решать вопрос на Донбассе военным путем. Поэтому непонятно, «какой свет увидел Порошено. Может ему там фонариком кто подстветил».

В это же время сделал заявление соратник Дмитрия Яроша, командир батальона «украинской добровольческой армии» Владислав Литвин. Комбат сообщил, что ВСУ готовится к зачистке Донбасса, а для этого началось формирование специальных батальонов и рот.