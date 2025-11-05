Зеленский приехал на фронт, пока ВСУ теряют позиции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский посетил покровское (красноармейское) направление, где провел встречу с военнослужащими. Как сообщил Зеленский в ходе видеоконференции, его визит был направлен на поддержку подразделений ВСУ, при этом он признал наличие ряда проблем, требующих незамедлительного решения.

В рамках рабочей поездки Зеленский встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, обороняющей участок в районе Красноармейска. На совещании обсуждались ключевые вопросы оперативной обстановки, включая обеспечение вооружением, организацию логистики, применение беспилотных систем, комплектование подразделений личным составом, подготовку военных кадров и внедрение цифровых технологий в армии. Подробнее о направлениях СВО на Украине — в материалах URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

«Алигатор» разнес опроник ВСУ

Экипаж армейской авиации на ударном вертолете Ка-52М успешно выполнил боевую задачу в зоне ответственности группировки войск «Центр». Как сообщил штурман-оператор Данил, была поражена живая сила и опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщает «Пятый канал».

По словам оператора, экипаж получил задачу на уничтожение укрепленной позиции противника, произвел взлет и точно поразил цель авиационным вооружением. После нанесения удара вертолет выполнил стандартный противоракетный маневр с применением тепловых ловушек и благополучно вернулся на базу.

Результаты работы экипажа были подтверждены авиационным наводчиком, зафиксировавшим уничтожение личного состава ВСУ. Как отметил штурман-оператор, полет прошел в штатном режиме без каких-либо замечаний.

«Панцирь» против дрона ВСУ

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» успешно нейтрализовал беспилотный летательный аппарат украинских формирований. Данный ЗРПК обладает мощным вооружением, включающим 12 зенитных ракет и две двуствольные 30-миллиметровые пушки с боекомплектом 1400 снарядов, что позволяет ему эффективно поражать различные воздушные цели в пределах рабочего радиуса действия.

Для обеспечения максимальной эффективности и выживаемости расчеты комплекса регулярно меняют дислокацию. Особенностью «Панциря-С» является способность за десять секунд перейти из дежурного режима в полную боевую готовность после прибытия на новую позицию, что обеспечивает высокую мобильность и оперативность применения.

Краснолиманское направление

Снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки выполняют комплекс задач на краснолиманском направлении. Как сообщил ТАСС боец с позывным Кольт, в их обязанности входит корректировка артиллерийского огня по позициям ВСУ в жилых зданиях, нарушение логистических маршрутов противника и противодействие вражеским беспилотникам, включая тяжелые дроны типа «Баба-яга».

Специалисты адаптируют вооружение под условия местности: для ближнего боя применяются винтовки 308-го калибра, а при работе в городской застройке или на больших дистанциях — более мощные образцы калибров .375 или 12,7×108 мм. Особое внимание уделяется маскировке — позиции заранее подготавливаются и выдерживаются для проверки на обнаружение противником перед началом операций.

Как отметил Кольт, переход от действий в лесных массивах к работе в населенных пунктах расширил спектр решаемых задач. Основными функциями остаются выявление огневых точек противника и наведение артиллерии, а также системное нарушение ротации подразделений и снабжения ВСУ.

Херсонское направление

Разведчики-десантники 215-го отдельного гвардейского разведывательного батальона ивановского гвардейского соединения ВДВ поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, цель была успешно уничтожена с применением FPV-дрона.

В ведомстве подчеркнули, что десантники постоянно совершенствуют свои навыки на учебном полигоне. В День военного разведчика подразделения батальона продолжают эффективно выполнять боевые задачи на каховском направлении в зоне специальной военной операции, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки.

Днепропетровское направление

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли комплексный удар по инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области. Были уничтожены установка контейнерного типа для запуска дронов, несколько тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» и антенны управления беспилотными средствами.

Как уточнили в ведомстве, расчет БПЛА первоначально обнаружил пусковую установку противника, которая была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Операторы FPV-дронов дополнительно сбили в ночное время несколько тяжелых коптеров, направлявшихся к позициям российских подразделений.

Отдельно сообщается о добровольной сдаче в плен группы военнослужащих 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ в этом же регионе. По словам пленных, они были брошены на первую линию обороны без надлежащей подготовки, вооружения и снабжения. Украинские военные выразили благодарность российскому батальону «Нефрит» за спасение их жизней и призвали сослуживцев последовать их примеру.

Краматорско-славянское направление

Расчеты беспилотников бригады «Волки» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Южная» нарушили логистику снабжения боеприпасами подразделений ВСУ на краматорско-славянском направлении. Согласно сообщению Минобороны РФ, добровольцы из отряда БПЛА 1-й разведывательно-штурмовой бригады предотвратили доставку боеприпасов для украинских формирований.

В ведомстве пояснили, что разведчики бригады в ночное время обнаружили попытку противника скрытно доставить противопехотные осколочные мины с использованием наземного робототехнического комплекса. Планировалось, что эти мины будут использованы для дистанционного минирования троп и районов дислокации российских подразделений с применением тяжелых беспилотников.

В результате оператор БПЛА «Молния-2» успешно поразил наземный роботизированный комплекс ВСУ «Рысь про». Для подтверждения уничтожения цели была проведена дополнительная разведка, в ходе которой оператор оптоволоконного FPV-дрона окончательно ликвидировал поврежденный объект.

Сумское направление

Группировка войск «Север» нанесла огневое поражение позициям ВСУ в Сумской области, используя самоходные гаубицы «Гвоздика». Расчеты 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады успешно поразили замаскированные укрепления противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что артиллеристы бригады установили контроль над ключевыми логистическими маршрутами противника, регулярно нанося удары по вражеским укреплениям и препятствуя ротации подразделений ВСУ на линии соприкосновения. Благодаря высокой профессиональной подготовке расчетов, артиллерийские подразделения эффективно уничтожают технику противника как во время перемещения, так и на позициях. Кроме того, Министерство обороны сообщило о нейтрализации беспилотного летательного аппарата противника расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Красноармейское направление

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по позициям ВСУ в районе Красноармейска в ДНР, применив реактивную систему залпового огня «Град». Расчет 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поразил укрывавшиеся в лесополосе подразделения противника.

В ведомстве уточнили, что огневое воздействие осуществлялось 122-мм реактивными снарядами на дистанции свыше 15 километров. Координаты цели были получены с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволило обеспечить высокую точность поражения и эффективный расход боеприпасов.

Старший офицер батареи лейтенант Виталий Пузанов сообщил, что артиллеристам удалось остановить наступление противника, выполнив боевую задачу в течение 20 минут. По его словам, удар был нанесен в момент попытки ВСУ перейти в атаку, что позволило сорвать их планы.

Харьковское направление

Большинство жителей подконтрольной Киеву части Харьковской области ожидают прихода российских войск и освобождения от националистического режима. Об этом заявил уроженец региона, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, который сейчас служит в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря.

Как отметил Боб, российские ценности гораздо ближе местным жителям, чем идеология, пропагандируемая современной Украиной. Он связал эти настроения с запретом русского языка, который является родным для большинства харьковчан, подчеркнув, что языковой вопрос особенно болезненно воспринимался в регионе.

Доброволец выразил мнение, что если бы общество проявило большую активность во время событий 2014 года, включая госпереворот на Украине и воссоединение Крыма с Россией, то история могла бы пойти по другому пути. По его словам, крымский пример мог стать ориентиром для других русскоговорящих регионов.

Дмитровское направление

Несколько подразделений ВСУ, длительное время находившихся без снабжения в районе Димитрова, пропали без вести. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, по предварительным данным, военнослужащие, вероятно, погибли.

