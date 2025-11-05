Минобороны раскрыло, что сейчас происходит на самых горячих участках СВО
Положение группировок ВСУ под Купянском и Красноармейском продолжает ухудшаться
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Обстановка для подразделений ВС Украины, оказавшихся в окружении в районе Купянска (Харьковская область) и Красноармейска (ДНР), продолжает ухудшаться. Обь этом сообщили в Минобороны РФ. Бойцы противника непрерывно терпят существенные потери в результате атак и наступательных действий российских войск.
«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в „котлах“ Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — указано в заявлении ведомства.
Российское военное ведомство также отреагировало на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который якобы заявил о проведении ВСУ зачистки в Купянске. В Минобороны расценили эти слова как стремление ввести в заблуждение украинское население и западных партнеров для сохранения финансовой поддержки.
Ранее в ведомстве сообщали, что ВС РФ продолжают сужать кольцо окружения украинской группировки в Купянске, передает деловое издание «Взгляд». Также на харьковском направлении были пресечены попытки контрнаступления подразделений украинской национальной гвардии в районе села Петровка — их целью являлся прорыв к реке Оскол. В результате боестолкновения были уничтожены до 10 украинских военнослужащих и одна бронированная машина.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
