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Главные новости Пермского края
20:52  24 октября 2017 0

Пермские чиновники отказались выделить квартиру слепому ветерану

Митинг за отмену льгот многодетным семьям. Сургут, казаки, ветераны боевых действий, митинг за отмену льгот
В доме у пожилого человека три разваливающиеся печки, гнилые полы, а удобства расположены на улицеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Октябрьского района Пермского края не могут предоставить благоустроенную квартиру 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны. При этом они обещали приложить все силы, чтобы привести в порядок ветхий дом, в котором сейчас проживает слепой защитник родины.

Житель поселка Щучье озеро Антонин Бекурин живет в старом деревянном доме. По словам журналиста Игоря Пирожкова, у пожилого человека три разваливающиеся печки, гнилые полы, а удобства расположены на улице. Местные власти отказывают пенсионеру в благоустроенной квартире. Глава администрации Октябрьского района Георгий Поезжаев пояснил «URA.RU», что сейчас не имеет возможности сделать это из-за тонкостей федерального законодательства. «Антонин Бекурин является инвалидом первой группы, но инвалидность он получил не в результате боевых действий, поэтому, согласно Федеральному закону „О ветеранах“, он не может претендовать на получение нового жилья», — говорит собеседник.

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При этом чиновник рассказал, что местные власти готовы помочь ветерану в улучшении жилищных условий, в том числе и с помощью внебюджетных средств. «Антонин Григорьевич, работая в 80-х годах прошлого века в леспромхозе, получил в качестве поощрения квартиру в деревянном доме. Понятно, что дом ветшает. Мы каждый год приезжаем к нему, чтобы проверить условия, в которых он проживает со своей семьей. До недавнего времени все было нормально — порядок в доме наводила супруга Антонина Григорьевича, но три года назад она упала и получила серьезную травму, в результате которой не встает. Сейчас с ними живет и ухаживает сын, но ему самому уже 65 лет, и он пережил два инсульта. Естественно, он не может практически в одиночку поддерживать дом и ухаживать за родителями. Проблемы копятся. Сын долгое время уверял нас, что справится. Сегодня мы с ним разговаривали, и он согласился на помощь. В скором времени он назовет человека, который будет помогать ему ухаживать за пожилыми людьми и домом. Кроме того, мы ищем внебюджетные источники финансирования, чтобы провести ремонт в доме ветерана», — говорит Георгий Поезжаев.

Анна Белкина
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