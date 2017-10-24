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24 октября 2017
Главные новости Москвы
21:20  24 октября 2017 6

Собчак грозит до пяти лет лишения свободы за слова о Крыме

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Собчак выступила на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться в президентыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Российские юристы считают, что телеведущей Ксении Собчак может грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией, передает РИА Новости.

«Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности», — цитирует агентство адвоката Оксану Михалкину.

Правозащитник Павел Чиков заявил изданию, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за аналогичные фразы. Максимальная санкция за уголовные дела в таком случае составляет пять лет лишения свободы. «Нет оснований привлекать никого из них — ни Собчак, ни остальных. Это реализация конституционного права на выражение мнения, которое не может преследоваться государством», — при этом отметил Чиков.

Адвокат Игорь Трунов тоже считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет, так как спектр политических лозунгов у баллотирующихся в президенты шире допустимого. «Она дает анализ отделению Крыма от Украины, а не призывает нарушить территориальную целостность страны», — поясняет юрист. Это мнение разделяет и адвокат Мария Ярмуш.

Напомним, что Ксения Собчак заявила о своем намерении принять участие в приближающихся выборах президента РФ и позиционирует себя как кандидат «против всех». Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Ксения Томашова
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