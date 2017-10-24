21:20 24 октября 2017 6

Собчак выступила на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские юристы считают, что телеведущей Ксении Собчак может грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией, передает РИА Новости.

«Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности», — цитирует агентство адвоката Оксану Михалкину.

Правозащитник Павел Чиков заявил изданию, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за аналогичные фразы. Максимальная санкция за уголовные дела в таком случае составляет пять лет лишения свободы. «Нет оснований привлекать никого из них — ни Собчак, ни остальных. Это реализация конституционного права на выражение мнения, которое не может преследоваться государством», — при этом отметил Чиков.

Адвокат Игорь Трунов тоже считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет, так как спектр политических лозунгов у баллотирующихся в президенты шире допустимого. «Она дает анализ отделению Крыма от Украины, а не призывает нарушить территориальную целостность страны», — поясняет юрист. Это мнение разделяет и адвокат Мария Ярмуш.

Напомним, что Ксения Собчак заявила о своем намерении принять участие в приближающихся выборах президента РФ и позиционирует себя как кандидат «против всех». Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.