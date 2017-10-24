21:41 24 октября 2017 0

Донской совершил каминг-аут Фото: официальный сайт Александра Донского

Экс-глава Архангельска Александр Донской совершил каминг-аут на своем YouTube-канале. Мужчина прямо на камеру признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Позже в интервью РЕН ТВ Донской снова подтвердил, что относит себя к представителям сексуальных меньшинств. По словам бывшего градоначальника, опубликованное на видеохостинге признание можно считать официальным. «Это не просто какие-то там заявления», — отметил Донской.

На YouTube-канале Донского также отмечается, что он намерен баллотироваться на пост президента России.

Как ранее сообщало «URA.RU», в МВД России предложили ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду.