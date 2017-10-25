06:17 25 октября 2017 0

Символично, что московская премьера нашумевшего фильма о последнем русском царе состоялась в кинотеатре «Октябрь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Немногочисленные противники показа фильма Алексея Учителя «Матильда» не смогли сорвать премьеру, которая состоялась вечером во вторник, 24 октября, в кинотеатре «Октябрь». Посмотреть историческую драму, повествующую об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, приехало большинство столичных знаменитостей.

Как сообщает РИА «Новости», премьерный показ прошел без эксцессов. Правда, примерно за час до сбора гостей у «Октября» собрались противники картины: женщина с плакатом «Руки прочь от русского царя», молодой человек с иконой и четками, а также двое представителей общественного движения «Сорок сороков». Журналистам они рассказали, что пришли на премьеру «помолиться за государя».

1/20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее «URA.RU» писало, что правоохранительные органы задержали несколько православных активистов, которые стояли у Московского дома книги, неподалеку от кинотеатра «Октябрь» и увезли их в ОВД Арбат.