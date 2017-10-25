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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
06:17  25 октября 2017 0

Премьера «Матильды» в Москве собрала столичный бомонд. ФОТО

У кинотеатра
Символично, что московская премьера нашумевшего фильма о последнем русском царе состоялась в кинотеатре «Октябрь»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Немногочисленные противники показа фильма Алексея Учителя «Матильда» не смогли сорвать премьеру, которая состоялась вечером во вторник, 24 октября, в кинотеатре «Октябрь». Посмотреть историческую драму, повествующую об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, приехало большинство столичных знаменитостей.

Как сообщает РИА «Новости», премьерный показ прошел без эксцессов. Правда, примерно за час до сбора гостей у «Октября» собрались противники картины: женщина с плакатом «Руки прочь от русского царя», молодой человек с иконой и четками, а также двое представителей общественного движения «Сорок сороков». Журналистам они рассказали, что пришли на премьеру «помолиться за государя».

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее «URA.RU» писало, что правоохранительные органы задержали несколько православных активистов, которые стояли у Московского дома книги, неподалеку от кинотеатра «Октябрь» и увезли их в ОВД Арбат.

Евгений Александров
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