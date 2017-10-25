08:59 25 октября 2017 0

Разгром боевиков в Сирии и Ираке обернулся угрозой терактов в странах Запада Фото: depositphotos.com © URA.RU

За последнее время в страны Европы вернулись не менее 5,6 тыс.человек, ранее воевавшие на сторонне террористических организаций в Ираке и Сирии. К таким выводам пришли в аналитической структуре Soufan Center (США), сотрудничающей с ФБР.

В докладе говорится, что это резко увеличивает угрозу терактов в странах ЕС. Особую опасность при этом представляют вернувшиеся женщины, чьи мужья-боевики погибли в боях на Ближнем Востоке. Они могут становиться смертницами как сами, так и привлекать к этой деятельности своих детей, пишет портал topwar.ru.

Всего, по данным Soufan Center, с 2014 года к запрещенной в России ИГИЛ (ИГ) примкнули более 40 тысяч человек из Франции, Великобритании, Германии, Бельгии им других государств Евросоюза. Помимо них в террористической деятельности участвовали граждане России, Киргизии, Узбекистана, Украины, подданные Иордании, Саудовской Аравии и других стран мира.