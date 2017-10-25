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25 октября 2017
Главные новости Москвы
13:29  25 октября 2017 0

Напавший на журналистку «Эха Москвы» мог быть знаком с пострадавшей

Напавший обвинил девушку в сексуальных домогательствах на расстоянииФото: Татьяна Фельгенгауэр, Instagram

Знакомый напавшего на журналистку «Эха Москвы» Михаил Перепелицын рассказал, зачем Борис Гриц прибыл в столицу. При этом, по его словам, тот ранее знал пострадавшую.

Перепелицын заявил, что помогал Грицу устроиться в Москве на работу. «Его мать Людмила, которая живёт в Израиле и с которой я дружу уже много лет, просила присмотреть за ним. Я ответил ей, что у меня нет возможности поселить его у себя», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, через несколько дней после приезда Гриц попросил достать адрес Татьяны Фельгенгауэр (пострадавшей журналистки), с которой они якобы были знакомы. Они «то ли учились в институте вместе, то ли он её учил. Борис не был возбуждён, говорил нормально», — вспомнил Перепелицын. По его словам, Гриц последние годы находился на иждивении у матери, требовал у неё деньги и подчас плохо к ней относился.

Ранее «URA.RU» публиковало видео, на котором видно, как Гриц проник в здание, где располагается офис радиостанции «Эхо Москвы». Он прыснул из газового баллончика в лицо охраннику, после чего нашёл жертву и полоснул Фельгенгауэр ножом по шее. Её состояние сейчас оценивается как среднее, жизни ничего не угрожает.

Объясняя свой поступок, Гриц заявил, что знал потерпевшую только по «телепатическому контакту пять лет». Также он обвинил её в том, что на протяжении двух месяцев журналистка «залезала к нему в голову и изводила сексуально»

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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