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Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
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25 октября 2017
24 октября 2017
18:17  25 октября 2017 0

Дмитрий Ионин стал депутатом Госдумы

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, ионин дмитрий
Дмитрий Ионин занял новую политическую высотуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин станет депутатом Госдумы РФ.

25 октября президиум центрального совета «Справедливой России» принял решение передать ему мандат, освободившийся после назначения бывшего свердловского депутата Госдумы РФ Александра Буркова врио губернатора Омской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что именно Дмитрий Ионин стал главным претендентом на вхождение в федеральный парламент. Дозвониться до Ионина не удалось — его телефон отключен.

Решение центрального совета «Справедливой России»

В сентябре 2017 года Дмитрий Ионин участвовал в выборах губернатора Свердловской области от «Справедливой России». Во время кампании мы подготовили досье на кандидата, которое актуально и сегодня.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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