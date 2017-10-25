Дмитрий Ионин стал депутатом Госдумы

Дмитрий Ионин занял новую политическую высоту
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин станет депутатом Госдумы РФ.
25 октября президиум центрального совета «Справедливой России» принял решение передать ему мандат, освободившийся после назначения бывшего свердловского депутата Госдумы РФ Александра Буркова врио губернатора Омской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что именно Дмитрий Ионин стал главным претендентом на вхождение в федеральный парламент. Дозвониться до Ионина не удалось — его телефон отключен.
Решение центрального совета «Справедливой России»
В сентябре 2017 года Дмитрий Ионин участвовал в выборах губернатора Свердловской области от «Справедливой России». Во время кампании мы подготовили досье на кандидата, которое актуально и сегодня.