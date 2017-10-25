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25 октября 2017
24 октября 2017
19:20  25 октября 2017 0

Дмитрия Ионина сменит в свердловском Заксобрании первый депутат-банкрот

Заксобрание СО. Целый день. Екатеринбург, ионин дмитрий, ушаков геннадий, сон
Дмитрий Ионин (слева) и Геннадий Ушаков работали в Заксобрании прошлого созыва вместеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым депутатом Законодательного собрания Свердловской области станет бывший свердловский парламентарий, бизнесмен Геннадий Ушаков.

Как сообщил «URA.RU» источник в партии, он сменит в Заксобрании Дмитрия Ионина, вместе с которым входил на региональных выборах в 2016 году в Кировскую территориальную группу «Справедливой России».

Как ранее сообщало агентство, Центральный совет «Справедливой России» предложил 25 октября Дмитрию Ионину стать депутатом Госдумы. Он получит мандат Александра Буркова, назначенного ранее врио губернатора Омской области.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Геннадий Ущаков поздравил сопартийца с карьерным ростом: «Дмитрий — прирожденный политик и будет хорошим депутатом Госдумы».

Ушаков заявил, что полностью готов вернуться в областной парламент. К настоящему времени он уладил все корпоративные конфликты со своим участием: «Идет подписание всех мировых соглашений, завершаются все переговоры».

Геннадий Ушаков известен как первый в России депутат, признанный банкротом. Он был партнером предпринимателя Алексея Тимощука, который за дело о хищении с УВЗ был объявлен в международный розыск, а позже заочно арестован.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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