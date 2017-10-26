Сын бывшего вице-мэра Магнитогорска предстанет перед судом

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по в отношении Виталия Сидоренко, сына бывшего вице-мэра города Виталия Сидоренко. Он обвиняется в пособничестве при передаче взяток отцу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Сидоренко-младшего будут судить по ч.5 ст. 33, п. «в» ч.5 ст. 290 (пособничество во взятке в крупном размере) и ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 33 п. «в» ч.5 ст. 290 (пособничество в покушении на взятку в крупном размере) УК РФ. По версии следствия, он помогал отцу получать взятки на общую сумму в 7,7 млн рублей от местных предпринимателей за предоставление земельных участков. В 2009 году готовилась передача взятки на 10 млн рублей, но сделку пресекли сотрудники ФСБ.
Сидоренко-старший был задержан и осужден на 10 лет колонии строгого режима, Верховный суд снизил наказание до девяти лет. Сидоренко-младший успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. Он постоянно проживал в Таиланде и работал «управляющим директором Алвит корпорейшн Ко». В июле 2017 года Сидоренко-младший был задержан сотрудниками Интерпола в Малайзии и депортирован в России. К этому времени его отец уже вышел по УДО.