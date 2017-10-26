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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:21  26 октября 2017 0

В Нижнем Тагиле задержан третий оперативник, подозреваемый в убийстве человека

Шум из-за гибели Головко подняла его сестраФото: v-tagile.ru

В Нижнем Тагиле задержан еще один оперуполномоченный из отдела полиции № 17 по подозрению в убийстве подозреваемого в краже 42-летнего местного жителя Станислава Головко. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, речь идет об оперативнике по фамилии Быков. Во второй половине дня в суде будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

Ранее были арестованы двое его коллег: Дмитрий Панов и Егор Ялунин. При аресте оба обвиняемых свою вину не признали. Например, следователь СКР по Дзержинскому району Нижнего Тагила Евгений Комаров сообщил, что «Панов намеренно скрыл, что контактировал с погибшим 28 сентября, заявив, что впервые увидел его лишь 30 сентября. В ходе предварительного следствия данный факт был опровергнут изъятыми из ОП 17 записями камер наблюдения».

Информацию о задержании еще одного оперативника подтвердили в СКР. «Действительно, третий человек задержан. Через несколько часов будет приниматься решение о мере пресечения», — сообщил «URA.RU» Денис Кельбиханов, начальник СО СКР по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Как сообщало «URA.RU», Головко был задержан по подозрению в краже. Правоохранительным органам он был хорошо известен, так как около десяти раз уже привлекался к ответственности. Полицейские его забрали из дома, а через три дня он скончался в больнице. Шум подняла сестра покойного Екатерина. В заключении о смерти сказано, что Головко скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы, зафиксированы отек мозга, множественные гематомы на теле и конечностях, полученные в результате не менее 26 ударов тупым предметом.

«Проведена служебная проверка. Собранные материалы направлены в региональный СК, специалистам которого оказывается необходимая помощь в объективном разбирательстве. По окончании работы примут решение об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Кроме того, если в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана их вина, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность», — сказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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