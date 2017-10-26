12:58 26 октября 2017 0

Для авиакомпании «Ямал» в Челябинске поменяли областной закон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области на заседании 26 октября, в четверг, внесло поправки в региональный закон «О содействии развитию туризма». В нем появился новый пункт, в котором прописан порядок субсидий из областного бюджета авиакомпаниям, осуществляющим рейсы по приоритетным для региона направлениям. По этому закону будут выплачиваться субсидии авиакомпании «Ямал», которой предстоит стать базовым перевозчиком для Южного Урала.

«Предоставление авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные региональные (международные) воздушные перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям регулярных региональных (международных) воздушных перевозок пассажиров и багажа, установленным правительством Челябинской области, субсидий за счет средств областного бюджета в порядке, установленном правительством Челябинской области», — гласит дополнение.

Название авиакомпании на сессии не упоминалось, но все понимали, о чем идет речь. «А вот та авиакомпания, для которой субсидии, какое место в рейтинге занимает среди перевозчиков?» — спросил депутат Николай Панкратов. Ему пообещали позже представить все данные.

За организацию новых рейсов авиакомпания «Ямал» получит в 2018 году из областного бюджета 250 млн рублей. Еще столько же должны выделить регионы, куда будет летать северный перевозчик. Областные власти также рассчитывают на федеральное финансирование. Авиакомпания уже анонсировала на будущий год восемь рейсов из Челябинска — в Тюмень, Волгоград, Минеральные Воды, Самару, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Горно-Алтайск и столицу Казахстана Астану.

О том, что «Ямал» может стать базовым перевозчиком для челябинского аэропорта, стало известно в июне 2017 года, после того губернатор Борис Дубровский и директор авиакомпании Василий Крюк провели переговоры. На пресс-конференции 22 августа Дубровский подтвердил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве. Развитие аэропорта хотят приурочить к саммиту ШОС, который состоится в 2020 году в Челябинске.