15:01 26 октября 2017 0

Шадрин был назначен директором ЦПКиО в ноябре 2015-го Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Главред журнала «Банзай» Александр Якубов (псевдоним — Цариков) предложил властям Екатеринбурга сменить директора центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Романа Шадрина. Шоумен создал в сети петицию, в которой написал, что при нынешнем руководстве зона отдыха «фактически деградирует».

Цариков заявил в адресованном городской администрации тексте, что парк последние два года превращается в «дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство». Якобы он «тянет Екатеринбург вниз и застрял в прошлом».

«Его [Шадрина] главные заслуги — участие в боевых действиях в Чечне и в Донбассе. Кажется нелепым, что человек, ничего не понимающий в современной досуговой и спортивной культуре, стал руководителем одного из ключевых учреждений культуры Екатеринбурга», — говорится в обращении.

Автор петиции считает, что Роман Шадрин не в силах сделать парк современным, поскольку не является специалистом в сфере культуры и отдыха и вообще не видит необходимости стремиться к мировым стандартам. «Конечно, на глубокие перемены нужны деньги, но главное — нужен талантливый и смелый человек с приличествующим образованием. Человек, который возглавит команду единомышленников, способных начать перемены и подключить к ним горожан, в том числе и на альтруистической основе. Сейчас во избежание еще большего запустения территории необходимо сменить руководителя парка», — подвел итог Цариков.

На момент публикации под петицией подписались около 150 человек. Шадрин в беседе с «URA.RU» весьма спокойно отреагировал на обращение. «Ну, пусть, создал и создал. Каждый волен в своих суждениях, этого его личное мнение. За два года моего руководства парк начал хорошо развиваться, экономические показатели говорят о том, что парк не рушится. Знаете, под лежачий камень вода не течет», — сказал директор ЦПКиО в беседе с агентством.

Дозвониться до Царикова не удалось — его телефон оказался отключен. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Шадрин был назначен директором ЦПКиО в ноябре 2015-го. Управленец является боевым генералом, Героем России, ветераном Чечни и Донбасса, а также депутатом гордумы Екатеринбурга.